MLB》太空人冠軍戒有洋蔥 刻「休士頓堅強」鑲214鑽

2018年04月04日 18:17 中時電子報 林宋以情

The official World Champion jewelry collection is now available at the #Astros Team Stores!



Visit https://t.co/dst66f9BL3 for full ring details and info. pic.twitter.com/bfmezAv8QC — Houston Astros (@astros) 2018年4月4日

休士頓太空人隊昨主場冠軍錦旗揭幕，4日等了56年的世界大賽冠軍戒亮相，中間代表休士頓的「H」字樣就用了11顆鑽石，冠軍戒側邊還寫上「休士頓堅強」（Houston Strong），紀念休士頓歷經颶風摧殘打不倒的精神。

太空人隊冠軍戒在4日與金鶯隊賽前亮相，戒指以太空人隊橘、藍為基底，中間「H」字樣鑲入11顆鑽石，代表太空人隊奪冠季後賽贏下的11場比賽，其餘鑲入101顆鑽石，代表例行賽101勝，每一只冠軍戒含214顆鑽石、25顆藍寶石。

1962年加入大聯盟後56年來隊史首冠，冠軍戒側邊還寫上「休士頓堅強」（Houston Strong）。去年8月休士頓因哈維颶風重創，太空人隊不僅為球隊而戰，也背負為休士頓堅強而戰使命。

球團老闆奎尼(Jim Crane)訂做1332只冠軍戒，與太空人隊球員、教練團、球團工作人員、訓練團隊和高層分享。

(中時電子報)