俄國為土耳其建核電 普丁出席開工儀式

土耳其希望在建國100年時，第1座核電廠可以上線發電。(圖/世界核能新聞)

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中時電子報

土耳其原能會昨天發布了該國第一張核電廠建築許可證，同意南部的梅爾辛省(Mersin province)的阿庫由核電廠(Akkuyu NPP)可以動工，這也是該國第一座核電廠，是由俄國技術支援與負責建造。

世界核能新聞(WNN)報導，俄羅斯總統普丁與土耳其總統艾爾段透過過安卡拉的視頻連線，見證了出席了阿庫由核電廠的開工儀式，首波混凝土澆注於地基，正式宣告整個工程啟動。普丁還會在土耳其首都安卡拉，進行為期兩天的工作訪問。

俄國為土耳其建造第一座核能電廠，兩國一起舉辦動工典禮。(圖/世界核能新聞)

阿庫由核電廠耗資200億美元，預計裝置4部機組，可產生4800百萬瓦的電力，這是艾爾段「2023願景」的一部分，他希望「在土耳其立國100年時，第1部機組運轉發電」，隨後的3部機組則會在2025年陸續上線，屆時該核電廠將是土耳其全國總電力需求的10％，可有效減少土耳其的進口能源依賴比例。

艾爾段指出，從2003年至2017年間，土耳其的經濟增長率平均5.8％，而去年達到7.4％，成長速度名列全球十大之一，因此未來的土耳其需要有力的能源，而新的核電廠至關重要。

他表示，全球目前有31個國家、450座核電廠發電，另外有16個國家、55座電廠也正在建設中，土耳其的阿庫由核電廠必須是第56座。

普京說：「我們將會幫助最親愛的朋友土耳其，盡一切努力來完成這項任務。」

(中時電子報)

文章來源：Russia starts building Turkey's first nuclear power plant

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