動見体劇團以黑色幽默　為心靈掛《病號》

2018年04月04日 20:00 中時 李欣恬

鄉民只敢躲在螢幕後出一張嘴的模樣，在舞台上也以希臘悲劇歌隊做轉化。（動見体劇團提供）

網路上的言語霸凌殺傷力強，甚至逼死人的狀況時有所聞，由動見体劇團導演符宏征執導、王靖惇擔任編劇的舞台劇《病號》，探討現代人過度依賴使用網路，心靈被網路綁架、腐蝕的病態現象，本周在台北首演。

符宏征表示，現代人對虛擬物質的依賴，遠遠超過想像，常常不自覺傷人、也自傷，「當我們在社群網站上對某段訊息點讚時，有時候會傷到另外一個別人；我們都不知道我們在網路上的哪個行為，會踩到別人的地雷，這些都是網路時代才有的特殊現象，這齣戲想聚焦討論這個現象，並延伸其中的因果關係，引發觀眾思考。」

符宏征說，劇名「病號」是一語雙關，「既是掛病號，也是日文漢字裡的「匿名帳號」之意，現代人總躲在不同的『病號』底下，發表意見或無病呻吟。」

《病號》由三件死亡故事交織而成，一是在網路上被同事霸凌而輕生的人，第二件是長期住在醫院裡的人，最後也離開人世，第三件則是一名跳水選手，因遇到車禍而導致癱瘓，最後選擇了結自己的人生。

符宏征表示，「全劇並沒有直接指出殺死這些人的兇手是誰，但是觀眾看了會非常明白兇手在哪裡。」而劇中角色僅有稱呼、沒有姓名，就像是網路世界一樣，符宏征表示，這些稱謂包括同事、大哥、女友、諮商師、酒醉者、護理長、弟弟、妹妹等，「他們彼此看似沒有關聯，卻在命運上彼此牽連，每個角色也都有特殊的姿態，顯現他們的精神狀態，像是那名癱瘓的跳水選手，他僅能使用頭部和右手，也是現代人使用手機時的肢體隱喻。」

鄉民躲在螢幕後七嘴八舌的模樣，在劇中也有特殊處理，符宏征表示：「我讓鄉民就像是希臘悲劇裡的歌隊一樣，在主人翁說話時，就在舞台一旁，熱烈地送上他們的各種點評意見，頗有黑色幽默的感覺。」

符宏征表示，為了表現網路世界如何毀棄人與人之間的信任感，舞台上也築起一道高牆，演員們也時有衝撞高牆的橋段。《病號》將於4月7日至8日、13日至15日、19日至21日，在台北水源劇場演出。

(中時)