金正恩願意走向談判桌　關鍵原因是這個

2018年04月04日 19:50 中時電子報 何宜玲

試想一個控制百萬軍隊和不斷努力發展核武計畫的獨裁掌權者，每天除了想破頭如何鞏固王朝政權以外，最擔心的應該就是如何讓自己能夠安享天年、壽終正寢。

基於這個生存的本能，媒體指出金正恩即使擁有強大的核威脅力量，阻止美國攻擊北韓，但是北韓問題專家蘭科夫教授認為，其實現年34歲的金正恩更希望能夠「壽終正寢」。也許就是因為這個關鍵因素，促成了金正恩在考慮各項政策時，都以此為準則，讓他願意走向談判桌。

大陸國家主席習近平（右）3月28日在北京人民大會堂歡迎到訪的北韓最高領導人金正恩（左）。(圖/新華社)

根據《金融時報》(Financial Times)報導，在北韓國內，金正恩喜歡採用三位一體的領導風格鞏固他的權力地位。也就是利用高層政治整肅、基層經濟自由化和繼續發展北韓核武計畫等手段，統治北韓人民。根據脫北者的說法，金正恩的政策在北韓國內似乎是見效，他不但獲得民眾支持，也牢牢掌握軍隊勢力。

首爾的南韓國民大學(Kookmin University)北韓問題專家蘭科夫(Andrei Lankov)認為，雖然金正恩希望人民都能吃飽飯，但他的內心卻充滿恐懼，這是相當典型發揮到極致的獨裁者模式。

去年11月，朝鮮半島的緊張局勢到了衝突邊緣，金正恩1年3次試射洲際飛彈，讓全球神經都相當緊繃，美國總統川普也在推特激動發言，可見北韓核武力量造成全世界相當大的威脅。

這股核武力量恰巧也是促成了北韓和美國、韓國以及中國談判時的籌碼。憑藉這股強大到足以讓金正恩憑恃的力量，他在確保自身存活以後，更進一步思考到「壽終正寢」的可能性，或許正是這個關鍵因素將他推向了中國的談判桌。

(中時電子報)