金正恩願意走向談判桌　關鍵原因是這個

北韓最高領導人金正恩視察飛彈試射作業的資料照片。(圖/中央社、北韓勞動新聞)

友善列印
中時電子報

試想一個控制百萬軍隊和不斷努力發展核武計畫的獨裁掌權者，每天除了想破頭如何鞏固王朝政權以外，最擔心的應該就是如何讓自己能夠安享天年、壽終正寢。

僅距解放軍基地幾公里！美戰機墜毀吉布提

南韓LG旗下面板廠大火　4嗆傷、工人全數逃出

基於這個生存的本能，媒體指出金正恩即使擁有強大的核威脅力量，阻止美國攻擊北韓，但是北韓問題專家蘭科夫教授認為，其實現年34歲的金正恩更希望能夠「壽終正寢」。也許就是因為這個關鍵因素，促成了金正恩在考慮各項政策時，都以此為準則，讓他願意走向談判桌。

大陸國家主席習近平（右）3月28日在北京人民大會堂歡迎到訪的北韓最高領導人金正恩（左）。(圖/新華社)

根據《金融時報》(Financial Times)報導，在北韓國內，金正恩喜歡採用三位一體的領導風格鞏固他的權力地位。也就是利用高層政治整肅、基層經濟自由化和繼續發展北韓核武計畫等手段，統治北韓人民。根據脫北者的說法，金正恩的政策在北韓國內似乎是見效，他不但獲得民眾支持，也牢牢掌握軍隊勢力。

首爾的南韓國民大學(Kookmin University)北韓問題專家蘭科夫(Andrei Lankov)認為，雖然金正恩希望人民都能吃飽飯，但他的內心卻充滿恐懼，這是相當典型發揮到極致的獨裁者模式。

去年11月，朝鮮半島的緊張局勢到了衝突邊緣，金正恩1年3次試射洲際飛彈，讓全球神經都相當緊繃，美國總統川普也在推特激動發言，可見北韓核武力量造成全世界相當大的威脅。

這股核武力量恰巧也是促成了北韓和美國、韓國以及中國談判時的籌碼。憑藉這股強大到足以讓金正恩憑恃的力量，他在確保自身存活以後，更進一步思考到「壽終正寢」的可能性，或許正是這個關鍵因素將他推向了中國的談判桌。

(中時電子報)

罕見！北京清明降暴雪　4月氣溫又回0度

文章來源：North Korea: Why Kim Jong Un came in from the cold

南韓LG面板廠大火4嗆傷　工人全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。