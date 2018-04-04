吃貨經濟夯 全球食品企業搶進大陸賺人民幣

友善列印
旺報

第一屆中國國際進口博覽會今年11月將在上海登場，全球各地食品企業看中大陸「吃貨經濟」的巨大市場，已開始摩拳擦掌，準備將最好吃的送往大陸，搶撈人民幣。

中國國際進口博覽會主辦單位2日和來自丹麥、澳洲、烏克蘭等國家的食品企業簽署今年第一屆中國國際進口博覽會的參展合約。業者都認為大陸蓬勃發展的「吃貨經濟」正在為全球帶來機遇。

義大利是此次進口博覽會參展國之一，將全力展示來自義大利的食品和酒類。義大利對外貿易委員會上海代表處副代表萊沐然表示，去年義大利向大陸出口了價值約4億歐元（約新台幣142億元）的食品，預計兩國間的食品貿易額還會再成長。

「以往義大利出口到大陸的食品，習慣在印有義大利文和英文的外包裝上貼上中文標籤，如今不少義大利企業已直接印有中文資訊的外包裝，顯示了企業對中國市場的重視。」在大陸服務義大利企業10多年的外籍顧問倪可勝表示，這種標示方式在義大利越來越普遍，因為除了食品輸到大陸，去當地旅遊的陸客也大增，中文標示可以讓他們賣得更好。

英國一家諮詢機構最近發布調查報告指出，超過4成的大陸消費者期待嘗試沒吃過的進口零食。大陸消費者不但在國內買進口食品，出境遊途中和上網海淘買進口食品的人有增無減。

光明食品集團公司與上海商情資訊中心，最近共同發布的調查報告顯示，6成大陸消費者買進口食品是為了嘗鮮。超過4成過去1年每月都會買1次進口食品；近半受調查者單次購買進口食品的金額在200元至500元人民幣（約新台幣924元到2310元）之間。

截至今年1月，大陸已和24個國家和地區簽署16個自貿協定，涵蓋8000多種零關稅的進口產品。從東盟的榴槤、荔枝、火龍果等熱帶水果，到歐洲的鮭魚、智利的紅酒等，在大陸全都熱銷。

(旺報)

罕見！北京清明降暴雪　4月氣溫… 詐遊客賺黑錢 北京市民檢舉冒牌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。