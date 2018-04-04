吃貨經濟夯 全球食品企業搶進大陸賺人民幣

2018年04月04日 22:00 旺報 李鋅銅

第一屆中國國際進口博覽會今年11月將在上海登場，全球各地食品企業看中大陸「吃貨經濟」的巨大市場，已開始摩拳擦掌，準備將最好吃的送往大陸，搶撈人民幣。

中國國際進口博覽會主辦單位2日和來自丹麥、澳洲、烏克蘭等國家的食品企業簽署今年第一屆中國國際進口博覽會的參展合約。業者都認為大陸蓬勃發展的「吃貨經濟」正在為全球帶來機遇。

義大利是此次進口博覽會參展國之一，將全力展示來自義大利的食品和酒類。義大利對外貿易委員會上海代表處副代表萊沐然表示，去年義大利向大陸出口了價值約4億歐元（約新台幣142億元）的食品，預計兩國間的食品貿易額還會再成長。

「以往義大利出口到大陸的食品，習慣在印有義大利文和英文的外包裝上貼上中文標籤，如今不少義大利企業已直接印有中文資訊的外包裝，顯示了企業對中國市場的重視。」在大陸服務義大利企業10多年的外籍顧問倪可勝表示，這種標示方式在義大利越來越普遍，因為除了食品輸到大陸，去當地旅遊的陸客也大增，中文標示可以讓他們賣得更好。

英國一家諮詢機構最近發布調查報告指出，超過4成的大陸消費者期待嘗試沒吃過的進口零食。大陸消費者不但在國內買進口食品，出境遊途中和上網海淘買進口食品的人有增無減。

光明食品集團公司與上海商情資訊中心，最近共同發布的調查報告顯示，6成大陸消費者買進口食品是為了嘗鮮。超過4成過去1年每月都會買1次進口食品；近半受調查者單次購買進口食品的金額在200元至500元人民幣（約新台幣924元到2310元）之間。

截至今年1月，大陸已和24個國家和地區簽署16個自貿協定，涵蓋8000多種零關稅的進口產品。從東盟的榴槤、荔枝、火龍果等熱帶水果，到歐洲的鮭魚、智利的紅酒等，在大陸全都熱銷。

(旺報)