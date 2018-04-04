夜問打權》教育部續凌遲台大！「卡管」到重選為止？

2018年04月04日 20:04 中時電子報 綜合報導

中美貿易戰日益生溫！美國＂301制裁＂清單出爐！對大陸1300商品徵25%關稅，大陸對美國反制關稅，大豆、汽車等106項商品加徵25%！美國經濟衰退怪大陸？大行壓制他國成就自己之道？撕下美國假面具！ 假＂鋼鋁戰＂ 真劍指＂中國製造2025＂？美＂301清單＂傷人傷己？美豬農怒喊用選票教訓川普！

戳穿美國真面目！以台制中是美國長期戰略，美國為爭取國家利益，不擇手段壓制中國剝削中國？二戰後美成立＂遠東戰略小組＂， 佔領台灣竟是重要一環？

教育部續凌遲台大！ 專案小組沒成立還＂跨部會＂卡管，獨董案、論文案、赴陸兼職扳不倒管中閔的合法性，白紙黑字校長遴選規定，教育部依法行政很難？＂卡管＂動作沒完沒了！ 要卡到重選為止？

只要綠營肥！台安生技縮減董事席次，民股全部踢出董事會！原7董2監8%董監事分紅，變3董1監獨吞！台安董監事分紅330萬，去年9分，今年4人分！

深綠吳樹民好位坐好坐滿!

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

吳育昇(前立法委員)

康仁俊(資深媒體人)

黃暐瀚(資深媒體人)

(中時電子報)