HBL邀請賽》林正0.06秒打板「絕殺」松山23分落後逆轉勝

松山林正0.06秒跳投打板絕殺。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
松山林正0.06秒跳投打板絕殺，松山板凳席歡呼。(林宋以情攝)

首節落後23分，HBL衛冕軍松山高中，4日HBL國際邀請賽對上日本沖繩豐見城高校，林正倒數25秒內拿5分，含倒數0.06秒翻身跳投「打板」致勝球，率松山73比72一分差氣走豐見城。

開賽落後到雙位數差，教頭黃萬隆兩度怒摔戰術板，「第1我不想輸，也希望球員從過程中學習、打國際賽更強悍。」

高二主控林勵赴中國拚戰U16亞青，潘宣頤、許浩翔有傷，黃萬隆將高一杜宇堂拉上主控，場邊頻頻機會教育防守，甚至要杜宇堂到客隊板凳席，盯著對方得分大將。

HBL國際邀請賽觀眾。(林宋以情攝)

松山次節起展開反攻，第3節結束追到14分差，豐見城前3節奪20分的主力諸見田敬介，決勝節在「小杜」專人盯防下僅兩分進帳。

倒數25.79秒，林正兩罰中一，13.84秒籃下左手再擺進兩分，8.57秒日本邊線發球失誤，球權再回到松山，林正高位接球後轉身打板「絕殺」帶走勝利。

第一次投進絕殺球，26分、19籃板的林正笑說，「不知道剩幾秒，接到球轉身就出手了沒多想。」這顆帶點後仰出手，林正坦言有些幸運成分，「平常自己會玩玩後仰，真的靠運氣。」

嚴師黃萬隆，對林正要求依舊，要求他場均得分、籃板起碼「雙二十」，「這裡沒有吳沛嘉、譚傑龍，理應要主宰比賽。食物在眼前不去拿學長孫思瑤都可以有腳步，為什麼師出同門差這麼多。」

(中時電子報)

松山高一杜宇堂嚴防豐見城諸見田敬介。(林宋以情攝)
松山黃萬隆場邊教導高一杜宇堂。(林宋以情攝)

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