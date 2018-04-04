陳鴻文飆107球奪首勝 葉總讚：近乎完美！

2018年04月04日 20:35 中時電子報 蔡銘仁

陳鴻文轉戰富邦悍將後，今(4日)例行賽首度面對前東家中信兄弟，原本因只休4天、有80球球數設定的他，最後力投107球飆7.2局無失分好投，率富邦6比0贏球，也替自己進帳首勝及首座單場MVP，陳鴻文的演出，總教練葉君璋讚譽有佳，直言「鴻文這場幾乎是完美了！」

陳鴻文僅休4天就上場，還是面對他前東家中信，葉總形容，一切都是老天的安排，「用洋投布魯斯上，就得把1名投手下放到二軍，也有考慮黃亦志，但他只休3天，經過討論的結果，陳鴻文是最好的人選。」陳鴻文也不負眾望，投7.2局僅被打3安無失分，另飆7K、投1保送。

陳鴻文超過設定的80球，用107球投到第8局，葉總表示，是陳鴻文自己堅持要投，「才剛開季，讓他投超過80球已經是冒險了，會讓他比預期多投20多球，沒有被得分是一個主因，他每局用球數也都在控制內，沒想過讓他拚完投。」

對陳鴻文這場的表現，葉總直言，簡直是近乎完美，無論控球、球的角度、球速等各方面，都非常的好，尤其最快能飆到147公里的球速，均速算很快。陳鴻文表現精彩，他把功勞歸給隊友們，「大家守備有幫忙，投起球很舒服，投球很開心，沒有負擔。」

首度面對前東家，陳鴻文沒有太多想法，只把這個當成整年120場比賽的其中1場，全心專注在比賽。他透露，沒有想得太多，包括有設定球數，也是第8局才知道，多投了不少球數，他特別感謝教練給他機會，同時不忘感謝隊友們，「每個在場上的隊友，大家都表現得很好。」

(中時電子報)