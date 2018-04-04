凱蒂佩芮豪爽沒包袱 台上要求學這句中文髒話

凱蒂佩芮以金色服裝，帥氣開場。（盧禕祺攝）

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凱蒂佩芮在台上學了不少中文。（盧禕祺攝）
精心打扮的民眾（左）被凱蒂佩芮欽點上台。（盧禕祺攝）

睽違3年，美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）二度來台，4日晚間8點26分在小巨蛋舉行「WITNESS: the Tour」演唱會，她戴著墨鏡，身穿金色連身短裙，從巨眼淚滴舞台霸氣登台，大喊「台北～」，隨即演唱新歌〈Witness〉、〈Roulette〉，還在間奏時說：「你們準備好了嗎？」，炒嗨現場氣氛。

她一連帶來〈Dark Horse〉、〈I Kissed a Girl〉等金曲，在唱〈Teenage Dream〉時把歌詞「我們開車到加州」改成「我們開車到台北」；唱〈Hot N Cold〉之前則逗台下粉絲：「我不會說太多中文，誰可以教我說hot（熱）？」隨即點了一位民眾現學現賣。

她在台上說：「不知道我為何今天這麼感性，可能因為我吃了太多小籠包，鼎泰豐！」後來她點了一位精心打扮的民眾上台教她中文，大聲念出「我喜歡待在台北」、「可愛」「水餃（小籠包）」等中文，還要求也要一句髒話，最後搞笑學了「屁股」，喊個不停。

此次演唱會吸引萬人朝聖，歌手韋禮安、品冠、梁靜茹、怪獸都前來，周杰倫與老婆昆凌則是聯名送來花籃。

(中時)

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