「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」變空話 傷害選情

2018年04月04日 21:49 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文曾說講的「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，但民進黨中正萬華區市議員參選人蔡宜珊與前助理疑因給薪低、未投保不符勞基法，爆出勞資糾紛；再加今日民進黨台南市黨部因前專員控無故遭解雇，遭判賠薪資23萬。從這兩件事看「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，被民進黨幹部視若無睹。

在爆助理勞資糾紛後，蔡宜珊在臉書發布聲明解釋，助理領取20K是因為非全職工作，故雙方約定每週僅需工作三天，薪水折半等等。並對台北市黨部主委黃承國先前以「悖離本黨價值」與「言行脫序」理由要求開除其黨籍一事，要求證給予一個「誠懇的澄清與道歉」，但負面效應已擴散。

今日再傳民進黨前專員吳宥成指控台南市黨部無故解雇且提前退勞保，休假不足，已侵犯勞動人權。雙方經勞資協調未果，請求給付薪資，台南地院台南簡易庭審理，認為市黨部終止兩造間勞動契約並不合法，判市黨部應給付薪資及加班費23萬多元。兩件案例觀察，民進黨相關從政幹部對勞工權益仍缺乏正確認知，蔡英文「心裡最軟的一塊」竟然就被吃死死，成為最大的反諷。

這兩件事對民進黨形象造成負面影響，有網友表示，「從黨外時期就支持到現在，民進黨已背棄她的支持者，今年我們決定用選票教訓她，如果民進黨還不覺醒，2020年也不用選了。」

(中時電子報)