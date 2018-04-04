影》緬甸殲7戰機墜毀水田 飛行員罹難

2018年04月04日 22:11 中時電子報 江飛宇

一架緬甸空軍的殲7戰機在周二（4月3日）因機械故障而墜毀在水田裡，農民們緊急將飛行員抬出，然而他已傷重死亡。

馬來西亞文摘(Malaysian digest)報導，這起事故發生在緬甸南部的東吁縣，此地離首都仰光約200公里處，這消息先是從由當地村民臉書直播影片傳出的，在影片中，當地人發現戰機墜毀後，趕忙到殘骸附近幫忙，他們找到已無意識的飛行員，許多人七手八腳的將他送醫，可惜仍然傷重不治。值得注意的是，村民們搬動飛行員的手法有不少問題。

當地村民搶救飛行員的過程，雖然他們善心可嘉，但是整個施救過程很不正確，他們多次拍打，並且拖行飛行員，有可能造成額外傷害。應要先製作擔架，然後小心抬離。

新加坡海峽時報(straits times)報導，緬甸軍方發言人辦公室隨後也臉書上說明此事，軍方表示這位飛行員是30歲的阿爾卡爾-萬少校(Arkar Win)，這起事故是由於「機械故障」造成，不過詳細的故障原因仍在調查中。

殲7戰機在英文寫作(F-7或是J-7)，是中共仿製蘇聯MiG-21的變體，其價格又比原版的MiG-21便宜，因此在冷戰時期，許多第三世界國家購買的殲7數量比MiG-21還多，然而殲7服役之今已超過50年，已相當老舊。

緬甸近年來發生不少起航空事故，包括去年6月7日運8輸機空難事故，由於飛機飛入厚實的風暴雲，強大的側風導致飛機失速，墜入安達曼海。機上數10多名的士兵、70多位的平民與15名兒童，總數122人全數罹難。

(中時電子報)