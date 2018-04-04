東方神起新MV「日本蒸發」惹議

2018年04月04日 22:21 時報周刊 溫博鈞

東方神起出問題的MV中的世界地圖裡日本竟「蒸發」。（取材自網路）

韓團「東方神起」3日於Youtube上公開新輯中的〈平行線 ～Love Line～〉一曲MV，卻被發現2分21至24秒處，一幕介紹飛行航程的世界地圖裡，整個日本竟消失不見，造成軒然大波。經紀公司SM娛樂立即將原MV刪除並道歉。

「消失的日本」消息傳出後，SM娛樂刪除該MV並表示「帶給各位困擾，深感抱歉。」並說明是因CG公司的製作失誤，現已將該幕修正並重新公開。有日本粉絲表示「在東方神起的MV中會發生這種事，令人難過。」

MV或媒體報導中日本地圖或國旗被動手腳已非首次發生， 韓星李炳憲2007年在日本武道館舉行活動時，屋頂中央垂下的大幅日本國旗在各大韓媒報導中卻成了一大塊白布。當時主辦以「製作上管理不當」理由公開道歉。

女團「AKB48」代表曲〈Heavy Rotation〉2010年時也曾在慈善募款節目《24小時電視》中播出CM時，背景原有的日本國旗竟成了白旗。原因眾說紛紜，日媒分析可能是該贊助商不願廣告出現日本國旗、或為了「維持中立性」做了調整。

此類事件雖多以「製作失誤」為由，但就算是一般觀眾都看得出來造成絕非只是「失誤」，背後常牽扯日韓兩國的複雜情感，觸動日本樂迷敏感的神經，但卻總能造成話題，帶來不小宣傳效果。

(時報周刊)