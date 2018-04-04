《雨妳》導演：盼觀眾能看到真實的蘇志燮

2018年04月04日 22:58 時報周刊 溫博鈞

《雨妳再次相遇》在韓票房持續飆高。（車庫娛樂提供）

上週來台出席《雨妳再次相遇》首映活動的主演蘇志燮，出道多年的他也坦露對於演員這個職業的感想，他說：「我希望曾和我一起合作的演員同事們，都能順利發展；看了我作品的觀眾都能感到幸福！」

他也透露平常自己是個不常哭的人，在看自己的作品時也不會流淚，但這次《雨妳再次相遇》卻讓他哭了很多次。多次訪台的他也表示：「每次來都感到很自在習慣，台灣的粉絲總是熱情的歡迎我，希望以後有機會能常常來台灣！」

《雨妳再次相遇》是李章焄導演首度執導之作，他說：「在我低潮時看了原著小說後，內心得到很大的慰藉，希望能透過這部電影讓更多人感受到這一點。」

對於選角的部分，李章焄導演透露：「一開始先決定邀請孫藝真飾演女主角，因為曾在綜藝節目中看到她無厘頭的一面，覺得很適合這個角色。接著我們思考了能和孫藝真產生良好化學效應的男演員，於是就想到了蘇志燮。除了因為蘇志燮哭的模樣能令人感受到他的魅力之外，在他決定出演這個角色後，我看到了他私底下的一面，就更想將他的個人特質融合於電影中的角色，希望觀眾能看到蘇志燮真實的模樣。」《雨妳再次相遇》已於4月4日在台上映。

(時報周刊)