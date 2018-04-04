《雨妳》導演：盼觀眾能看到真實的蘇志燮

《雨妳再次相遇》主角全家福。（車庫娛樂提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
《雨妳再次相遇》在韓票房持續飆高。（車庫娛樂提供）

上週來台出席《雨妳再次相遇》首映活動的主演蘇志燮，出道多年的他也坦露對於演員這個職業的感想，他說：「我希望曾和我一起合作的演員同事們，都能順利發展；看了我作品的觀眾都能感到幸福！」

他也透露平常自己是個不常哭的人，在看自己的作品時也不會流淚，但這次《雨妳再次相遇》卻讓他哭了很多次。多次訪台的他也表示：「每次來都感到很自在習慣，台灣的粉絲總是熱情的歡迎我，希望以後有機會能常常來台灣！」

《雨妳再次相遇》是李章焄導演首度執導之作，他說：「在我低潮時看了原著小說後，內心得到很大的慰藉，希望能透過這部電影讓更多人感受到這一點。」

對於選角的部分，李章焄導演透露：「一開始先決定邀請孫藝真飾演女主角，因為曾在綜藝節目中看到她無厘頭的一面，覺得很適合這個角色。接著我們思考了能和孫藝真產生良好化學效應的男演員，於是就想到了蘇志燮。除了因為蘇志燮哭的模樣能令人感受到他的魅力之外，在他決定出演這個角色後，我看到了他私底下的一面，就更想將他的個人特質融合於電影中的角色，希望觀眾能看到蘇志燮真實的模樣。」《雨妳再次相遇》已於4月4日在台上映。

(時報周刊)

尷尬！蔣欣、劉濤閨蜜徹底翻臉 … 子閎下半身濕了 「她」喊看不夠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。