看看這些過往事蹟 網嘆：馬英九能帶藍色再創榮耀？

圖為前總統馬英九到花蓮東大門夜市，對民眾要求來者不拒。（資料照,張祈攝）

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中時電子報

前總統馬英九卸任後人氣逐漸回溫，所到之處受到粉絲歡迎。有網友說事實是，國民黨的大好江山都是馬搞掉的，台灣經濟、22k也是馬英九搞出來的，他說明明這麼爛一個人，還要被拱出來，「是要害死他，還是kmter真的覺得馬能帶藍色再創榮耀？」

馬英九近日仍維持高人氣，除了過年前親筆春聯引發排隊潮外，就連春節期間身上穿的「KMT」帽T，引起許多馬迷詢問「要到哪買？」。除此之外，馬英九3月初也到花蓮擔任觀光大使，他日前二度造訪，到花蓮東大門夜市嚐美食時，現場聚集數百名馬粉等候，馬前總統拍照、簽名來者不拒，更有民眾激情高喊「再出來選總統」。

有網友在PTT撰寫「悲哀，國民黨只剩下一個馬英九？」一文，並指出馬英九近日出來趴趴走，看似很有人氣，但該網友說事實是，國民黨的大好江山是馬搞掉的；台灣經濟是他搞垮的；22k也是他搞出來的；覺青的出現是馬英九的功勞。該網友說「票投xxxx就是票投馬英九」這句話還被說成意圖使人不當選，該網友說明明這麼爛一個人，還要被拱出來。「這是要害死他吧，還是kmter真的覺得馬能帶藍色再創榮耀？」

對此，網友則回應表示「這個榮耀必須歸給蔡英文，是蔡英文把馬英九捧起來的」、「跟dpp整黨相比，馬現在這樣再正常不過」、「真要說馬的錯，大概就22k補助政策，其他都硬湊的」、「馬出來，一句633就會讓他下去了」、「318現在看來很明顯就是蔡英文養的小鬼在亂」、「民進黨現在有誰比馬19嗆??賴神??旁邊玩沙吧」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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