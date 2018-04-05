《老男孩》劉燁吐槽犯大錯 嗆范冰冰這句惹火李晨

2018年04月05日 00:01 中時電子報 蔡曉婷

「國民女神」林依晨繼人氣古裝劇《蘭陵王》後，睽違5年重返小螢幕，攜手金馬影帝劉燁推出電視劇《老男孩》，講述年過40的男主角一步步從大男孩個性蛻變為成熟父親的故事，而39歲的劉燁17年前曾訪台，近年則和混血兒子諾一上《爸爸去哪兒》第3季獲得廣大人氣，以下細數劉燁不可不知的小秘密。

劉燁曾和謝娜交往。（圖／取自新浪娛樂微博）

1. 圈內初戀謝娜

劉燁昔日曾與有「太陽女神」封號的女主持人謝娜交往5年，但兩人在2006年低調分手，關於分開主因眾說紛紜，甚至還傳出劉燁酗酒後毆打謝娜，引發謝娜粉絲不滿，但謝娜2年後在新書《娜寫年華》替舊愛洗白，透露兩人是因聚少離多和平分手，而謝娜2011年結婚時，劉燁也大方祝福。

劉燁和安娜育有一子一女。（圖／取自劉燁微博）

2. 法籍攝影師妻子安娜

劉燁2001年因電影《藍宇》走紅並在第38屆金馬獎封帝，但因常過度投入角色罹患憂鬱症，謝娜當時透露：「每過那麼一段時間，他都會把頭埋在我膝蓋上靜靜地痛哭一場，我也從不問他為什麼，只是安靜地陪著他，拍拍他」，但2006年劉燁與謝娜分手，令他憂鬱症加重，正當他萬念俱灰的時候，遇見了被他稱作「天使」的老婆安娜。

猶太裔法國籍的安娜精通多國語言，曾是法國報社駐北京記者，也曾擔任電影製片人，她當年因被野孩子樂隊主唱張瑋瑋和中國民謠吸引，便選擇留在大陸攝影，之後因緣際會認識劉燁，兩人陷入熱戀，2008年為了讓劉燁遠離高壓的工作環境，兩人決定到國外度假，期間安娜治好了劉燁嗑藥、酗酒的習慣，劉燁說：「她強制性不讓我喝酒，不讓我吃安眠藥，我就真可以不吃安眠藥不喝酒睡覺了。但也只有跟她在一起才可以。」

之後，劉燁和安娜2009年結婚，隔年生下兒子，2012年再生一女，談及這段異國婚姻，劉燁曾甜蜜表示老婆是治好他憂鬱症的主因，「在最絕望的時刻，她像天使一樣的拯救了我」。

3. 圈內吐槽專業戶

劉燁婚後從當年那位眉頭深鎖的憂鬱小生，搖身一變成為「逗比火華社長」，不只常在微博搞笑，也常跑到別人的微博留下吐槽留言，2016年舒淇曬出參加林心如婚禮的照片，劉燁便瘋狂洗版：「女神，你自己的情況也得加油喔」，還另開多分身說：「署意下面」，引來舒淇翻白眼回：「你不懂」。

劉燁催婚舒淇。（圖／取自舒淇微博）

育有一帥兒的劉燁，平時除了在網上愛吐槽好友外，也愛到處幫兒子諾一「納後宮」，除了曾和趙薇女兒、吳彥祖女兒、黃渤女兒勾搭，見好友張震曬女兒也搶著毛遂自薦，2年前湯唯生女，劉燁也跳出留言問：「男孩女孩？恭喜」，讓網友笑翻說：「劉燁又來找兒媳婦了」。

劉燁求認識張震女兒。（圖／取自劉燁微博）

劉燁問湯唯生男生女。（圖／取自新浪娛樂微博）

劉燁的逗比真性情雖每每留言總引發話題，但偶爾也有擦槍走火的時候，2015年6月范冰冰在微博發一則宣傳新片的文章，預告：「週四見！」，未料劉燁卻吐槽：「見你妹」，引發范冰冰粉絲不滿，李晨也跳出問：「這句話不太禮貌，這是我們認識的那個劉燁發出來的嗎？」劉燁立刻道歉表示只是「有些過於嗨皮的玩笑而已」。

劉燁曾惹火李晨。（圖／取自新浪娛樂微博）

4. 曾為兒子和老天交換條件

劉燁3年前帶著兒子諾一上《爸爸去哪兒3》，首度曝光異國家庭的生活點滴，身為東北人的劉燁曾受訪透露，自己並不打算把兒子培養成童星，且兒子雖然是混血兒，但他堅持讓諾一接受全盤中國式的教育，也讓諾一就讀純中國式的小學，並在家庭教育中特別重視孩子的禮貌與誠實，若發現諾一犯錯，劉燁會嚴厲教訓，直說家中長輩女生多，全寵著他，「家裡必須有個嚴父，這個家庭才能安穩」。

劉燁和諾一是高顏值父子。（圖／取自劉燁微博）

雖對諾一管教嚴格，但鐵漢柔情的劉燁也分享了兒子剛出生的小故事，吐露諾一當年花了兩天一夜才平安誕生，未料兒子一落地就沒了呼吸，一度在生死關頭，讓劉燁急到只能在內心向上天許願，發誓願用自己的事業換取孩子生命，果真不久後諾一神奇康復，劉燁也說「諾一」便是「承諾一生」的意思，有自己對兒子、妻子終生承諾的含意。

劉燁為兒子求上天。（圖／取自鳳凰八卦）

5. 樂在經營微博，只為網友留「這句話」

近年來性格越來越開朗的劉燁，被不少網友戲稱為火華社長，2006年他接受專訪時表示，自己會在網上走紅始料未及，一開始他只是好玩每天寫個段子，一年後腦袋空了，還為此看書充實自我，也樂在其中，他最喜歡看網友留言光打一串「哈哈哈哈哈」，證明他讓對方開心，「我的虛榮心也滿足了」。

被問到為何總在深夜發文，劉燁坦率表示：「深夜有時候睡不著覺，自己也無聊。那個時候心裡邊挺孤寂的，老想找人慰藉一下自己的心，看看誰在」，偶爾他也會主動加網友關注，卻沒一定標準，笑說有些網友暱稱總會加上自己偶像大名，他不會只加含有特定藝人姓名的暱稱，「你每家人的都得加點，自己的也加點」。

(中時電子報)