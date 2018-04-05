民進黨選情崩盤要怪誰？答案竟不是蔡英文

圖為民進黨支持者爭相與總統蔡英文握手。(中時資料照)

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中時電子報

民進黨在年底選戰是否再禮讓現任台北市長柯文哲，外界都在關注。民進黨立委姚文智日前認為，台北市若民進黨不提候選人，民進黨會崩盤。有網友問及，民進黨選情崩盤要怪誰?其中有名網友則回應「要怪民進黨的所有支持者」。

外傳民進黨內部民調發現台北市長柯文哲遙遙領先，即使派出高雄市長陳菊、行政院長賴清德都拚不過柯，蔡英文總統憂心民進黨硬派人參選反而會掉到第三名。此外，民進黨立委姚文智認為，台北市如果民進黨不提候選人，其實重要的不是誰變大尾，重要的是民進黨會崩盤。

有網友在PTT問「DPP選情崩盤要怪誰?」他給了四個選項，包括一、禮讓柯文哲；二、不禮讓柯文哲；三、施政不力；四、台灣人不懂台灣價值。他說一堆DPP政客擔心DPP禮讓柯會崩盤，可是黨中央說不禮讓柯變成第三名也會崩盤，「所以到底怎樣做DPP才不會崩盤?DPP要精神分裂了嗎？」

有網友回應「先打預防針啊 反正有事推給柯」、「先怪柯文哲，二怪時力，三怪網軍太多」。另外，也有網友認為民進黨中央執政很爛，但不覺得選情會崩盤，「因為國民黨根本沒一個能打的」。

此外，有名網友認為選情崩盤應該要怪「民進黨的所有支持者」。他說民進黨的所有支持者當初反服貿，結果林全說服貿對台灣是好的；當初罵少子，結果現在少子化更惡化；當初罵房價，結果輪替後政府說房價不能下跌；當初罵藏電，結果現在缺電狂跳電，還要吸一堆PM2.5；當初罵核電，結果現在日本、南韓都在重返核電；當初罵過勞，結果現在蔡總統還加大加班上限；當初罵黑箱，結果現在三秒就可以過法案；當初罵撒錢，結果現在前瞻4000多億浪費在軌道；當初罵獨裁，現在陳抗區畫超遠，蛇龍拒馬樣樣來；當初罵賣台，結果現在一樣用中華台北就變沒賣台；當初罵鴨霸，結果現在詐騙犯直接被抓到大陸都好安靜。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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