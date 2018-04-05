派系擺中間的民進黨新北市長人選爭奪戰

2018年04月05日 18:00 中時電子報 徐慈薇 /編輯、財訊雙週刊●郭瓊俐/文 /編輯、財訊雙週刊●郭瓊俐/文

民進黨推不出重量級的新北市長參選人，反而讓新北市成為黨內互打的戰場，民進黨在新北市長的戰局愈來愈詭譎，後續發展，考驗黨中央的威信與布局能力。

3月27日上午，新北市議會內熱鬧非凡，媒體蜂擁而至，只為捕捉民進黨天王、新北市長可能人選蘇貞昌、游錫堃的同台畫面。一位大姊級議員較晚到，一到門口，就有議員連忙問她，「你要站哪一邊？」她看了一下會場，一邊是蘇貞昌、一邊是游錫堃，兩人身邊各擁簇著一群人。最後這位大姊說，「我要去喝咖啡，」避開選邊站的尬尷。

「讓我覺得滿心酸的，」大姊級議員說。她指的不只是民進黨新北市黨團幹部交接典禮上，蘇貞昌為首的「蘇新系」與游錫堃為首的「非蘇新系」壁壘分明的場景；而是六都中人口最多的新北市，國民黨參選人、前新北市副市長侯友宜目前民調穩穩領先，民進黨卻到現在還推不出重量級的參選人，而且眼看著，又陷入派系的防堵與爭奪戰中。

派系角力 代理人動作不斷

民進黨在新北市的派系傾軋已久，而且往往成為黨內天王較勁的戰場。

蘇貞昌擔任過8年的台北縣長，扎根深厚，過去新北市黨部主委長期都是蘇系人馬擔任。不過2010年民進黨的雙北市長布局，原本被勸進回鍋參選新北市的蘇貞昌，搶先宣布參選台北市長，時任民進黨主席蔡英文，只好轉進競選新北市長。這場戰役，蔡、蘇雙雙落敗。

在此之後，新北市的派系勢力也有消長。蔡英文支持的羅致政以學者身分，打敗蘇貞昌的嫡系子弟兵張宏陸，當選民進黨新北市黨部主委。2016年，游系和謝系合作支持的余天，再度打敗蘇新系力挺的陳文治，當選新北市黨部主委。

不過，政治的戰場，永遠是聯合次要敵人，打擊主要敵人。主要敵人打敗後，次要敵人再互打。

羅致政擔任新北市黨部主委以後，深耕基層，志在參選新北市長。2013年和游錫堃競爭黨內初選，最後他以黨中央規畫的時程壓縮他的努力空間為由，宣布退出初選，當時的黨主席是蘇貞昌。

游錫堃贏得新北市長黨內初選後，黨內卻開始傳出他的民調過低，換人之聲不斷，甚至一度傳出「拱蘇擋游」的風聲。最後游錫堃還是獲得黨提名參選新北市長，但整個參選過程糧草匱乏且孤軍奮鬥。選舉結果，游錫堃出乎意料僅以2萬多票敗給朱立倫，讓游的政治實力再度被看好。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)