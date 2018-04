早看彼此不順眼！新書曝黛妃死後仍被卡蜜拉狂罵

2018年04月05日 10:01 中時電子報 蔡萱

英國王儲查爾斯和卡蜜拉惡名昭彰的羅曼史至今仍在進行,然而這段世界眾所皆知的偷情史也讓查爾斯當時的妻子黛妃飽受折磨。近期新書就曝光了兩個女人之間的戰爭早在黛妃結婚初期就爆發,互看不順眼的兩人彼此透過管道互罵,卡蜜拉狠罵黛妃是「瘋牛」、「老鼠」,甚至在黛妃遭逢車禍身亡後,試圖將她形塑成一個歇斯底里、不可理喻的瘋子。

英國頂尖的私家偵探作家鮑爾(Tom Bower)近日推出新書《叛逆王子:查爾斯王儲的權力、激情及反抗》(Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles)中,直指當時身為查爾斯前女友的卡蜜拉,早在黛妃嫁入皇室初期,就很不喜歡黛妃,更會在朋友面前,毫不留情的用「老鼠」和「瘋牛」來形容黛妃。

新書也曝光卡蜜拉於1989年與當時的丈夫舉辦生日派對時,黛妃不請自來大鬧會場,在眾人面前要求查爾斯藕斷絲連的卡蜜拉別再接近查爾斯,儘管當下卡蜜拉為維護面子,並未當場發作回擊,但事後卻暗地裡把黛妃罵翻天。

儘管黛妃在這場女人戰爭中,除了獲得了名分外,始終處於弱勢,但黛妃也不輕言屈服,在與查爾斯婚姻破裂後,黛妃用盡一切手段攻擊搶走丈夫的情婦卡蜜拉,像是在社交場合公狂罵卡蜜拉,也沒放過上電視節目大罵她是「狐狸精」的機會,甚至嘲諷卡蜜拉之所以能夠成功搶走丈夫,只是憑著她那對大胸部。

面對連串攻擊,早已臭名纏身的卡蜜拉選擇低調回應,但實則暗中密謀反擊,私底下向朋友表示黛妃也沒好到哪裡去,她的情人比自己還多很多。

這場戰爭也沒能在黛妃因車禍意外身亡後結束,在黛妃死後全民陷入悲痛情緒之時,查爾斯和卡蜜拉還請了著名的公關博蘭德 (Mark Bolland),來善兩人的公眾形象。

而且查爾斯和卡蜜拉也都同意改善形象的首要行動,就是要打破大眾對「人民王妃」黛妃的崇拜,並試圖將黛妃塑造一個歇斯底里、不可理喻的瘋子。不過同年當年的民調中,2人仍是最不受歡迎的皇室人物。

