清明怪談2》你鄰居可能是… 墓地太貴有人買房存骨灰罈

都市土地寸土寸金，死人住的墓園比活人住的房子還貴，因此有人買房子是要放祖先骨灰罈。（本報系資料照/新華社）

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中時電子報

辛辛苦苦賺錢買了新房，歡天喜地的搬進新居，結果發現隔壁竟然住著一盒骨灰。在寸土寸金的大都會中，活人與死人爭地比比皆是，連死後安息之地也是貴得嚇人，因此有人不得已，在地價便宜的地方買房子，不是用來住，而是用來擺放祖先的骨灰罈。

近幾年，不少上海市區居民在崇明原農場地區紛紛購置商品房。這些人中，除了自己或家人居住用途外，個別購房者還帶有「特殊」目的，讓你想也想不到，房子作為存放親人骨灰的場所，並定期前來祭掃。

大陸《環球網》報導，崇明原農場地區，可能是上海市商品房價格最低的地區之一，一套數十平方公尺的兩居室，均價在20萬元（人民幣，約台幣92萬元）以內。低廉的價格加之當地不錯的生態環境，最近幾年吸引了不少市區市民前來購房，有的人用於週末度假時來居住，有的選擇在退休後來此地頤養天年。不過，還有一些「神秘」的買房者，他們只在每年清明節前後出現。

一名「神秘買房者」陳先生，對方不否認買房存放親人骨灰的事實。記者詢問陳先生：怎麼會想到這種方式的？是僅存放一兩個（骨灰罈），還是很多個？但陳先生對此不願多談，在表示「市區公墓太貴，實在買不起」後，匆匆掛斷了電話。

另一處原躍進農場一社區一套被認為用作「特殊用途」的商品房前。房子大門緊鎖，窗戶被厚厚的窗簾遮蓋得嚴嚴實實。該社區入住率不高，且多為老年居民。社區居民稱，他也聽說有人在此買房當作「私家墓園」，清明節前後還在樓道裡燒紙錢，但具體哪戶人家並不清楚，「我覺得這種行為太自私，是缺乏公德心的一種表現。」

上海墓穴按面積計算的單位，已經超過人民幣9萬元（約合台幣42萬）/平方公尺，而人住的樓房，據上海市統計局的資料顯示，2015年上海市內環新建住宅均價為人民幣72066元（約台幣34萬元）/平方公尺，全市成交均價人民幣21501元（約台幣10萬元）/平方公尺，墓穴不僅價格昂貴，公墓的使用權也只有20年，但是即便樣，已經有很多市民已經買不到墓地了

(中時電子報)

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