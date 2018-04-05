星二代集寵愛於一身 變好變壞發展各不同！

2018年04月05日 00:01 中時電子報 黃詩淳

狄鶯和孫鵬兒子孫安佐涉嫌持武器、威脅被捕，連帶夫妻倆寵兒方式也被拿出討論，被稱為「孝子媽咪」的崔佩儀，寵兒相當有名，因此她的兒子貝克宇也受到關注，讓他只好跳出來表示，自己不會成為第二個孫安佐，其實演藝圈也有不少明星，相當疼愛孩子，身為集萬千寵愛於一身的星二代，他們發展也大不同。

陳銳高中時曾捲入簽賭黑吃黑案坐牢。(圖／本報系資料照)

陳銳

資深藝人陳凱倫相當寵愛兒子，不過陳銳2010年加入竹聯幫「天龍堂」，高中時常常翹課，後捲入簽賭黑吃黑案，陳凱倫事發後開記者會，強調獨子善良，是因壞朋友帶壞他，並委託律師帶一封寫著「銳寶貝」給他，意外讓「銳寶貝」成為網友形容被父母溺愛小孩的新詞，陳銳最後被判刑2年，服刑1年多假釋，出獄後積極參與公益活動，決心重新出發，現經營自有眼鏡品牌，擔任CEO，讓陳凱倫很開心他找到人生及事業方向。

房祖名2014年因吸食大麻被捕。(圖／本報系資料照)

房祖名

房祖名是成龍和林鳳嬌兒子，從小集萬千寵愛於一身，因為成龍工作忙碌，林鳳嬌一肩挑起管教房祖名責任，母子感情非常好，房祖名2014年因吸食大麻被捕，重挫演藝之路，林鳳嬌得知他入獄後，自責到4個月不願意踏出家門，房祖名出獄後林鳳嬌對她更為疼愛，為了讓他重新出發，砸2.5億台幣幫他在信義區置產，未料才住半年，就吵著回香港，只好又花3億台幣幫他蓋房。

劉子千不避諱當媽寶。(圖／本報系資料照)

劉子千

劉子千是演藝圈出名的孝子，很聽父母的話，而甄珍從小對他無微不至地照顧，一路陪他讀書、學音樂、交女友到進演藝圈，對他相當疼愛，劉子千也從不避諱自己是「媽寶」，透露長大了，媽媽還會幫他買內褲，他覺得「媽寶」是一件好事情，代表自己孝順。

周湯豪和媽媽感情非常好。(圖／本報系資料照)

周湯豪

周湯豪外型帥氣，又有優秀的音樂才華，演藝成績亮眼，不過因為媽媽比莉是資深藝人，加上母子感情好，常在社群網站「曬恩愛」，始終甩不掉「靠媽」標籤，讓他忍不住回嗆：「我當然靠我媽，難道靠呼吸就自己長大，沒有她哪有我，本來就是媽媽辛苦把我養大，我才有今天，所以我很拚！」其實，他從小由母親一手拉拔長大，比莉罹癌後，他更加珍惜家人相處時光。

桑田真澄的兒子Matt常在節目談奢侈生活。(圖／翻攝自Matt的IG)

Matt

日本前職棒選手桑田真澄的兒子Matt，因常在節目中大談私下的奢侈生活，受到不少關注，從小被家人捧在手心的他，從家裡到小學只要5分鐘路程，爸爸仍會開賓士車送他上學，高中因為不會搭地鐵，於是每天花日幣2萬（約台幣5600元）坐計程車，熱衷美容的他，每周花費近1.3萬元台幣接睫毛、染眉、上皮膚科，他曾透露每月能拿約28萬元台幣的零用錢，所以這對他來說似乎不是太大的負擔。

(中時電子報)