偷吃忘了擦嘴？夫妻恩愛時老婆那裡竟然...

2018年04月05日 00:03 中時電子報 吳家詮

偷吃忘了擦嘴？一對已經結婚20年幸福美滿的夫妻，有天丈夫興致勃勃和太太準備嘿咻時，當他退去老婆的內褲時，突然聞到一股「不尋常」的味道，他不動聲色繼續「流程」，卻進而發現從太太「那地方」流出「不明液體」，於是他悄悄取了下來，送往檢驗所，竟然真是那「不明物」真是另有主人。

這下事情可不得了，這名丈夫立即「綠光罩頂」很不是滋味，但是他還是沈住氣，暗地裡調查他老婆的手機，果然發現他太太另有「小王」，而且通訊軟內二人對話「露骨」到讓他覺得害羞，看完不由得怒火中燒。

據《蘋果》即時新聞報導，這名被戴綠帽的丈夫指控，他去年10月間與妻子一邊擁吻準備激戰，正當他將妻子衣褲褪去時，發現妻子下體竟傳出濃濃精液味，由於兩人已多時未行房，他立即感覺情況不對，後來多次在她內褲中發現「不屬於他的精液味」，加上妻子常常找理由晚歸，於是不動聲色偷偷調查，沒想到一查卻發現自己綠光罩頂。

他說，他趁妻子洗澡時偷看手機，沒想到妻子竟然與一名男子互傳鹹濕對話，包括「我想XX」、「再說下去我就會濕了」、「為何我對你這麼有感覺」等，讓綠光罩頂的丈夫氣炸。

去年底葉男跟蹤妻子，發現她將車停在新竹市鬧區一棟大樓前，隨後上樓與小王幽會，葉男見機不可失，趕緊報警「抓猴」，門一開果然看見小王渾身赤裸、妻子只穿內衣坐在床上，憤而對張男提告。

警訊時，這名「偷吃」的老婆說，她和丈夫這半年來常吵架，丈夫常到她上班地方鬧事，讓她心神不寧，後來透過交友網站結識這名男網友，兩人成為知心好友，事發當天只是去吃宵夜，再回張男住處聊心事，之後就上床睡覺，強調兩人並無發生性行為。

疑為「小王」的男子則說，他與人妻透過交友網站談心，兩人認識半年多，鹹濕對話都是因為兩人愛打「嘴砲」，從未與她發生性關係，當事人到他住家談心，因為有裸睡習慣，當天才會赤裸，兩人只是「蓋棉被純聊天」。

(中時電子報)