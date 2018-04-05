律師說法》孩子是我親生的，法定生父卻不是我？

2018年04月05日 00:02 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

住在宜蘭羅東一對新手爸媽，今年8月於戶政為女兒報戶口時，被戶政人員告知女兒依《民法》規定，受胎期間未落在兩人婚姻關係，反而是在前段婚姻裡，法定生父為前夫，故把女嬰戶籍撤銷。

廖小姐去年9月與有家暴前科的前夫離婚，並於今年2月與現任丈夫游先生再婚，結果女兒在6月底早產，比預產期7月11日提早了2週，受胎期間剛好與前段婚姻重疊了2天，依《民法》規定，孩子的法定生父為前夫，廖小姐須先提出否認之訴，再透過生父認領方式，由游先生認領入籍。

●●法律評析

自己的親生孩子卻被別人告知不能入籍縱然令人無奈，但現行法令設計考量到社會及家庭安定，新生兒出生登記須依《民法》、《戶籍法》辦理，民眾還是要先了解法律是怎麼說的。

民法第1062條第1項規定，從子女出生日回溯第181日起至第302日止，為受胎期間。意即子女出生的那一天，往前推6個月到10個月，為受胎期間。而受胎期間若落在婚姻關係存續中，則推定其所生子女為婚生子女(民法第1063條)，即使廖小姐的受胎期間跟前段婚姻只有重疊兩天，前夫仍為女嬰的法定生父。

我國戶籍法第4條、第29條及第49條規定，新生兒要辦出生登記及姓名登記，但是戶政人員在受理申請時，就該子女是否為婚生子女的認定，還是必須回歸到民法第1062條第1項婚生推定為判斷標準。由於懷胎期間之長短，隨各孕婦的體質而有不同，但依據醫學上的統計，自受胎至分娩，其期間最長者為300日左右，最短者為190日左右，我國民法乃仿效德國民法的規定，由法律一概規定受胎期間。但隨著醫學進步，懷胎6個月以內之早產兒已能存活，因此民法1062條第2項增列「能證明受胎回溯在前項第181日以內或第302日以前者，以其期間為受胎期間」等文字，以符合社會實情。

回到本件個案，女嬰的法定生父雖推定為前夫，但如果廖小姐確實可提出受胎期間的證明，或是有現任丈夫與小孩的DNA鑑定，證明受胎期間在民法第1062條第1項的第181日以內或第302日以前，戶政人員應以此為受胎期間(民法第1062條第2項)。雖然廖小姐在此時沒有婚姻關係，小孩是非婚生子女，但可以再透過民法第1064條「準正」的規定，當廖小姐和小孩的生父游先生結婚後，小孩成為2人的婚生子女，如此一來既能確保小孩的權益，也較符合申請人的本意，並可免去不必要的訴訟程序。

(中時電子報)