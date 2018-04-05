清明怪談1》墓穴裡大白天傳來嗚咽聲 原來是...

2018年04月05日 00:02 中時電子報 吳家詮

今天就是清明了，又到了祭掃踏青的時節。但是有些墓園是位在荒山亂草中，走進自己親人的墳墓祭拜時，還得踩過別人的墳頭，心裡總是有點毛毛的，深怕有什麼靈異事件會發生。大陸武漢有一名男子，三年前他的伯母去世，下葬時他就聽到墓園附近的墳裡有人說話的聲音，但是舉目四周並沒有人；接著去年清明他去伯母墳裡祭拜，大白天從墓穴裡傳來有人哭泣的聲音，也是看不到有人，從此在他心裡不禁毛骨悚然起來。

大陸《火狐網》報導說，住在武漢的夏先生40多歲，平日有些迷信膽小。前年，他的伯母去世，骨灰安葬在江夏幸福山公墓。下葬的時候，他隱隱聽到墓叢中有人講話的聲音，像是有人喃喃細語。因為當時現場親友很多，他雖然心裡犯嘀咕，但沒太在意。

去年清明期間，夏先生一大早去祭拜安葬在公墓的伯父伯母。伯父伯母的墓離園中大路較遠，加上早上陵園裡非常安靜。

他剛準備擺放祭品，又聽到附近墓叢中傳來嗚咽聲，好像一個人在哭。他抬頭掃了掃周圍，連個人影都沒有。他嚇得汗毛直豎，連忙離開墓地。回家跟親人講，大家都不信他的話。

現在又值清明，夏先生心裡有點打鼓，怕去祭拜時，又碰上邪門的事。當地記者知道這件事後，本著實事求是的心態，決定去探個「究竟」，於是前往找到幸福山公墓管理處，剛講明來意，公墓幾名管理人員都笑了：原來他們也有被嚇一跳的經歷。

就是這款墓園李的太陽能誦經機，大白天傳出似「說話」、像「哭泣」的聲音，讓不知情者驚嚇不已。（取自新浪網）

管理員祝師傅告訴記者，夏先生聽到的講話聲、哭聲其實是太陽能音箱發出來的。祝師傅帶著記者找到一片墓區，指著一個蓮花台造型的裝置說，這個小音箱可以反復播放經文，一些逝者的親屬買了音箱放在墓邊，希望超度亡靈。公墓管理人員並不知情。

太陽能的音箱有時聲音會很大很清晰，有時又會很模糊。管理員第一次無意聽到時，也嚇了一跳。

(中時電子報)