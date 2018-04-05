乾麵一碗180...轉個角度上漲到220 墾丁老闆回應了

2018年04月05日 00:01 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

菜單打開，該店價目表嚇傻網友 (圖／翻攝自爆廢公社)

墾丁又爆爭議，稍早曾報導，有網友到墾丁消費用餐，沒想到一碗配料僅有肉醬、玉米與蔥花的乾麵要價180元，更離譜的是，換個角度，幾乎一模一樣的內容竟然坐地起價變成220元，讓網友罵翻，如今店家老闆終於回應了。

4日下午，一名女網友在臉書「爆廢公社」PO出照片並指出，在墾丁大街店家用餐，點了肉燥乾麵與三色拌麵，但價格就已經不太友善了，更離譜的是兩碗麵送到桌上後看起來幾乎沒有不同，價格卻足足差了40元，讓她忍不住說：「從中午笑到現在，幹在心裡，是我眼花嗎？」

網友看到後也怒批：「墾丁真的沒救了」、「還敢在墾丁大街吃飯？有勇氣」、「這一碗賣60我都嫌貴，還要200元？」、「好廉價的三色...」、「狂耶，轉個角度馬上貴40」、「八成是玉米多了87粒啦」。

根據《蘋果》報導，對此店家回應：「雖然麵條都是同一種，但肉燥乾麵所用的是肉燥醬、三色拌麵所用的是炸醬，因此價格不同，造成消費者誤會很抱歉，未來會說清楚」。

只是價格已經夠高了，在配菜僅有玉米和蔥花的情況下，一碗乾麵竟然逼近200元，肉燥醬跟炸醬的差別也讓人無法接受需要到40元的價差，因此網友也不領情，痛批店家硬拗。

(中時電子報)