連假遊龜吼漁夫市集！賞北海岸奇景、大啖美味海鮮

到萬里蟹主題公園跟可愛公仔合照打卡。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開出遊去！座落於北海岸的「龜吼漁夫市集」以物美價廉的萬里蟹聞名，周邊海景美不勝收，每逢假日遊客絡繹不絕。今(107)年4月4日(三)到8日(日)清明連假，市集天天開市，歡迎民眾趁連假到市集品嚐美味海鮮，欣賞美麗的北海岸風光。

龜吼漁夫市集魚貨新鮮多元，是採買海鮮的熱門景點。（新北市漁業處提供）

龜吼漁夫市集位在龜吼漁港旁邊，由在地船家進港後直營開店販售，憑著產地優勢，場內魚貨都經過攤商精挑細選，除了主力商品萬里蟹外，還有石斑、透抽、紅甘及竹筴魚等新鮮魚貨，是許多內行饕客採買優質海產的口袋名單。

場內也有提供代客料理服務以及特色佳餚，冷盤如鯊魚煙、生魚片，熱盤如炒海瓜子、燙活蝦、五味軟絲外，還有直火炭烤各種鮮魚，都是各攤師傅的招牌手路菜，當然不能錯過萬里蟹的美味，不論蒸、煮、炒、炸都各有特色。吃飽喝足後，還可到附近維納斯海岸線、野柳海洋世界以及野柳地質公園散步踏青，感受北海岸春季美景。

農業局長李玟表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，絕對新鮮美味！

此外，市集內設有觀景平臺，民眾用餐完畢後可登高遠眺基隆嶼，或沿著龜吼漁港往野柳方向步行，欣賞維納斯海岸線之美，走到鄰近的「萬里蟹主題公園」，還可跟眾多超Q螃蟹公仔合照，歡迎民眾闔家到龜吼漁港遊玩。

(中時電子報)

維納斯海岸線春季美景風光宜人。（新北市漁業處提供）
龜吼漁夫市集周邊停車場。（新北市漁業處提供）
龜吼漁夫市集參考資訊。（新北市漁業處提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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