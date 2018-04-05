手作棉花糖、新鮮漁獲現抓現售！富基魚市拚美味

現場挑選新鮮漁獲。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

連假遊北海岸，有吃有得玩！富基魚市一連5天的海鮮促銷活動4日開始熱鬧登場，吸引不少民眾參與，現場活動11點開始，民眾在富基魚市採買現流魚貨，還可看海景、吃海鮮，提供免費的棉花糖和爆米花供民眾免費使用，現場熱鬧滾滾。

小朋友製作棉花糖。（新北市漁業處提供）

新鮮漁獲現抓現售，童趣手作棉花糖

富基魚市海鮮促銷活動，在4日熱鬧開賣，來訪富基漁港民眾就近在富基魚市即可買到活跳跳的生猛海鮮，民眾在生鮮攤單筆消費滿3,000元，就可享有生蠔海鮮10元/1斤特價優惠，此外在生鮮攤單筆消費滿3,000元、乾貨攤滿額1,500元還可參加抽獎活動，抽到龍蝦的民眾直呼很幸運，今晚多了龍蝦可加菜。

現場還有爆米花及棉花糖製造機，讓小朋友可DIY製作自己獨特的棉花糖，小朋友們專心製作棉花糖，整個活動過程充滿小朋友歡樂的笑聲。

民眾開心抽中石斑魚。（新北市漁業處提供）

海鮮1元起標，拍賣所得作公益

活動中還有海鮮1元起標拍賣活動，有萬里蟹、石斑魚、龍蝦多樣的漁獲進行拍賣，漁業處長汪昭華也到現場與民眾同樂，拍賣所得全數捐贈給老梅國小作為公益回饋使用，作為老梅國小學生的兒童節禮物，參與拍賣競標的民眾反應相當熱烈，對於能夠在富基魚市買到新鮮漁獲，又能作公益感到非常興奮！

漁業處長汪昭華表示，這次的促銷及拍賣活動，在富基魚市商家共同的回響下熱鬧的推出，讓民眾可以購買到新鮮又美味的海鮮，還可以作公益。富基魚市的海鮮不但新鮮又美味，魚市還有代客料理店選擇各項食材的烹煮方式，一桌美味的海鮮大餐就上桌囉，歡迎連續假期來富基走走，渡過悠閒自在的假期。

(中時電子報)

民眾抽獎。（新北市漁業處提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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