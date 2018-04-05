清明悶熱！北、東部午後短暫雨、18縣市防強風、西半部空品差

2018年04月05日 05:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今天是連假第二天，也是清明節，雖然沒有「雨紛紛」，不過今天天氣白天穩定，各地白天高溫約28至31度，多為溫暖到悶熱午後部分地區有機會出現局部短暫陣雨。另氣象局今早也針對全台18縣市發布強風特報，針對金門、馬祖發布濃霧特報。此外，因擴散條件不良，西半部空品不佳。

氣象局今（5日）針對全台18縣市發布強風特報，針對金門、馬祖發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣。各地白天高溫約28至31度，多為溫暖到悶熱。東半部地區有零星短暫雨，午後北部地區及中南部山區亦有局部短暫陣雨。

明日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；台灣中部以北、東北部地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象局也表示，金門、馬祖及西半部地區，易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意能見度及航班資訊，也應注意行車安全；東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪發生，海上作業及海邊活動也請注意安全。

空品方面，氣象局表示，明日因風力微弱、擴散條件不佳，各地空氣品質不佳。今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門為「橘色提醒」；馬祖、澎湖為「普通」；宜蘭及花東為「良好」；花東空品區為「良好」。

(中時電子報)