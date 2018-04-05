清明悶熱！北、東部午後短暫雨、18縣市防強風、西半部空品差

今（4月5日）清明節，許多民眾會去掃墓，天氣要注意。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
／整理報導

今天是連假第二天，也是清明節，雖然沒有「雨紛紛」，不過今天天氣白天穩定，各地白天高溫約28至31度，多為溫暖到悶熱午後部分地區有機會出現局部短暫陣雨。另氣象局今早也針對全台18縣市發布強風特報，針對金門、馬祖發布濃霧特報。此外，因擴散條件不良，西半部空品不佳。

氣象局今（5日）針對全台18縣市發布強風特報，針對金門、馬祖發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣。各地白天高溫約28至31度，多為溫暖到悶熱。東半部地區有零星短暫雨，午後北部地區及中南部山區亦有局部短暫陣雨。

明日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；台灣中部以北、東北部地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象局也表示，金門、馬祖及西半部地區，易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意能見度及航班資訊，也應注意行車安全；東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪發生，海上作業及海邊活動也請注意安全。

空品方面，氣象局表示，明日因風力微弱、擴散條件不佳，各地空氣品質不佳。今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門為「橘色提醒」；馬祖、澎湖為「普通」；宜蘭及花東為「良好」；花東空品區為「良好」。

(中時電子報)

今（5日）各地白天高溫約28至31度，多為溫暖到悶熱。（圖取自氣象局網頁）
乾麵一碗180...轉個角度上漲到22…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。