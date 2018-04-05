影》沒品！利物浦足球迷投擲物品 攻擊曼城球隊巴士

2018年04月05日 05:28 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

歐洲足球冠軍聯賽5日在安菲爾德球場上演利物浦vs.曼城的8強首回合賽事，賽前卻發生利物浦球迷投擲物品攻擊曼城球隊巴士的憾事。所幸沒有人員受傷，不過曼城隊巴有窗子被砸壞，賽後無法載送球員返回曼徹斯特。

利物浦與曼城之戰預定在當地時間晚間7點45分開踢，賽前數百名紅軍球迷聚集在球場外的街道唱歌揮旗，結果曼城隊巴先抵達球場時，狀況突然失控，有球迷爬上路燈柱、牆壁與紅綠燈，對巴士投擲瓶罐與煙火，造成現場煙霧迷漫，周邊交通幾乎癱瘓。

The City bus is in there somewhere 😳🔥🔴 pic.twitter.com/jBNDeDgZIz — Anfield Leak (@AnfieldLeak) 2018年4月4日

地主利物浦巴士隨後順利抵達球場，但總教練柯洛普（Jurgen Klopp）賽前特地為自家球迷的不當行為，向客隊曼城表達歉意。

「我真的搞不懂，我們非常努力要避免這種情況。」柯洛普說：「當我們抵達時狀況相當正常，不知道之前曼城先到時有發生事情。作為利物浦的一員，我要跟對手說抱歉。」利物浦俱樂部稍後也發表聲明譴責部分球迷的脫序行徑。

事實上，去年歐冠8強也出現過德甲多特蒙德的球隊巴士遭炸彈攻擊意外，讓曼城教頭瓜狄歐拉（Pep Guardiola）相當驚訝，怎麼還會出現類似讓球隊巴士遭到驚擾的狀況。

「幸好沒有任何人受傷，但我知道這不是利物浦，利物浦的歷史是非常輝煌的，不能因為這4、5個或10個球迷的舉動而蒙羞。」瓜帥說。

儘管利物浦方面表達歉意，不過本周末就可能提前拿下英超冠軍的曼城，似乎有受到驚擾，此役以0比3慘敗。而根據消息，歐洲足聯的官員已經掌控這次曼城隊巴遭球迷攻擊的狀況，可能會對利物浦祭出處分。

(中時電子報)