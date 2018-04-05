影》大谷翔平連兩天開轟！這次打賽揚獎強投

2018年04月05日 06:34 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

Well, this sho looked familiar. Home runs in back-to-back games for Ohtani! #ShoTime pic.twitter.com/lKebFmqnZs — Angels (@Angels) 2018年4月4日

在首轟出爐的隔天，「二刀流」大谷翔平證明他前一天的單場3安「猛打賞」絕非偶然，今於5局下逮住印地安人賽揚獎強投克魯伯（Corey Kluber）的92哩速球，順勢轟出中左外野兩分全壘打，助天使追成2平。

大谷翔平在開幕戰擔任第8棒DH，繳出5支1成績單後，天使教頭索西亞（Mike Scioscia）就讓他休息，全力準備開季第4戰的先發任務。但在第2次以打者身分出賽，就於主場首打席敲出全壘打後，索西亞似乎想讓大谷維持打擊手感，讓他首次在大聯盟連兩天出賽。

「我們的打線會以整個系列賽來看，但也會做逐日調整，」索西亞說：「我們計畫讓他連兩戰出賽，看看情況如何，做為未來的參考。」

大谷翔平5局下目送自己擊出的球飛出全壘打牆。（路透）

大谷翔平（右）擊出兩分全壘打後，回到本壘與跑者西蒙斯擊掌慶祝。（美聯社）

大谷沒有辜負教練團的信任，儘管3局下首次踏入打擊區，他最後是看著克魯伯的92哩速球進壘，被主審拉掉吞K，5局下二度上場就討了回來。當時天使0比2落後，西蒙斯（Andrelton Simmons）安打上壘，大谷在1好1壞的球數下，抓住克魯伯略為外角的92哩速球，順勢送出中右外野牆外，一棒追平比分。

(中時電子報)