狄鶯救子》藏匿槍彈未被逮捕！孫安佐home媽轉證人

2018年04月05日 06:33 集團連線報導 龔邦華 、 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

孫鵬與狄鶯的18歲獨子孫安佐，在美國遭以恐怖威脅罪名逮捕，案情越演越烈，警方最新搜出手槍及超過1600發子彈，不過第一時間遭孫安佐的接待家庭女主人（Home媽）取走。目前此案由地方發展至聯邦層級加入調查，然仍屬地方層級，今天中視獨家報導，孫安佐寄宿媽轉證人，將針對孫案提供證詞。

孫安佐涉及恐攻威脅被捕，他在美國的接待家庭女主人是非裔律師希伯特（Valerie Hibbert）。（摘自臉書）

上達比警局警察總監奇伍德（Michael Chitwood）指出，警方確實在其寄宿家庭新發現1600多發子彈，查獲225發散彈槍子彈、663發9公釐手槍子彈、295發AR-15步槍子彈、425發AK-47子彈及其他類型子彈共約1600發，以及一把9公釐手槍。另外，孫安佐的寄宿家庭Home媽，在警方展開搜索前，曾進入他的房間，將手槍和彈藥裝進一個袋子後，帶走袋子。

目前賓州上達比警局將台灣留學生孫安佐的電腦、iPad與手機，轉交給美國國土安全部進行分析！此外，孫安佐的寄宿家庭home媽竟然在警方搜索前，私自幫忙孫安佐藏槍和大量子彈，引發外界質疑，目前據中視獨家報導，據美國檢方指出，孫安佐寄宿媽已轉證人。

據上達比警察局局奇伍德的說法是，美國時間3月30日晚上，警方再度搜索孫安佐房間，從孫的電腦中發現新線索。然後循線找到了home媽藏匿槍枝以及彈藥。美國地檢考慮到這件事的嚴重性以及轟動性，希望她能配合辦案。 但這只是現時點，不代表home媽以後不會吃官司，因為一切都還在調查當中。

另美國國土安全部的介入，讓外界誤以為孫案已是聯邦案件，但是事實上這個案件目前還是一個地方刑事案，不是聯邦案。

(集團連線報導)