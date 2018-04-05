潤餅走文青風 泡菜、咖哩雞創新口味

2018年04月05日 07:20 中時 盧金足

「一卷‧潤餅」除高麗菜、蘿蔔乾、豆乾等傳統配料，推出新口味潤餅，吸引消費者嘗鮮。（盧金足攝）

康騰元與朋友合開「一卷‧潤餅」專賣店，不只做店面生意，外送服務吸引中科商圈。（盧金足攝）

每個白白胖胖的潤餅，都用心的貼上口味標籤。（盧金足攝）

日式風的外觀，吸引路過人車目光。（盧金足攝）

「一卷‧潤餅」專賣店走文青風，也很科技，以點餐機挑自己喜歡吃的潤餅。（盧金足攝）

「一卷‧潤餅」自行研發潤餅皮，烙的餅皮比一般潤餅皮厚，但Q度較高。（盧金足攝）

古早味的潤餅，在8年級生創意下，泡菜、打拋豬、咖哩雞絲、三杯雞都可以當餡料，而且潤餅皮以中筋麵粉現烙，比傳統潤餅皮厚，減少出水，吃起來也很有飽足感，最特別的是，設立如在日本吃拉麵點餐的投幣機器，老闆手作潤餅不必煩惱拿錢找錢衛生問題，新口味選擇性多，成為中科商圈熱門的外送餐點。

23歲康騰元與24歲阿威，年紀輕，但創業想法令人眼睛一亮，選擇賣潤餅不只難忘年節美食，還想讓更多人吃到不一樣的潤餅，在台中市西屯區福林路開設「一卷‧潤餅」專賣店，高麗菜、蘿蔔乾、豆乾與蛋酥等傳統配料之外，推出的潤餅菜單選項，讓人想全部嘗嘗看。

康騰元說，受歡迎的經典燒肉潤餅、泡菜燒肉潤餅、打拋豬潤餅、咖哩雞絲潤餅、三杯雞柳潤餅，讓消費者對潤餅有新的期待，而且這些餡料全部他們料理出爐，客人在點餐機點餐時可以自己決定要不要加香菜，連花生和糖粉都能依個人口味設定，點餐時不只充滿趣味感，也等同是為客人量身訂做的潤餅。

雖然整個店面不到10坪，但走日式風的外觀，吸引路過人車目光，很多中科園區員工下午茶時，就指定這一味，康騰元表示，在市區中科附近叫外賣，他們會立即包好外送；外帶的客人，在等餐時也可從透明玻璃工作台，看見包潤餅的過程，乾淨衛生和好吃一樣重要。

和一般潤餅包裝凸顯升級感的是，「一卷‧潤餅」走小清新路線，還自己設計盒子造型，每卷潤餅依不同口味貼上識別標籤，開胃的泡菜和泰式打拋豬等菜色，配上滿滿蔬菜，不只能當輕食點心，有人一買兩卷當正餐，吃得健康又滿足。

「一卷‧潤餅」專賣店

地址：台中市西屯路福林路117號

電話：0901-092099／0961-522111

營業時間：上午10點半-下午6點

公休日：周六、周日

潤餅價錢：經典燒肉潤餅40元、泡菜燒肉潤餅50元、打拋豬潤餅50元、咖哩雞絲潤餅50元、三杯雞柳潤餅60元

(中時)