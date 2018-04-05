MLB》不是二刀流 大谷翔平新綽號確定了

天使隊大谷翔平。(美聯社)

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中時電子報

去年12月大谷剛加盟天使，曾經請球迷幫他取一個外號，他得到的其中一個回應是：「老弟，你還沒上大聯盟打過球咧，這種事要不要等明年登板之後再說？」

現在例行賽開打，隨著連兩場開轟的英勇表現，外界對大谷翔平的最後一點疑慮也轉為期待，大家也該把欠他的綽號還給他了。畢竟「二刀流球星」(Two-way Star)只是形容他的打球風格，在籃球場也有一大票，大谷值得擁有他專屬的綽號。

大聯盟官網的Cut4辦了一個小小投票，最後「Sho Time」以過半的票數成為大谷的新綽號。

Sho就是「翔」，第2獲得青睞的是「The Sho」，但是「Sho Time」是大谷日職前隊友中田翔(Sho Nakata)的綽號，其他還有Sho-bae(大谷寶貝、大谷第一)和Thorw-tani之類不知所謂的選項。

最後美國球迷不意外還是選擇了最親民的Sho Time。誰管他是不是中田翔，中田翔是誰啊？

果然在大谷翔平登板首日，包括FOX體育在內的美國媒體就直接以「Sho Time」來稱呼他，天使隊還以「Welcome to the Sho」做為標題。即使大谷不想冒犯前輩，現在他已經確定搶走#TheSho、#ShoTime的「海外版權」了。

(中時電子報)

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