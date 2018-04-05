04／05 三大報頭版要聞

2018年04月05日 07:42 中時電子報 高德順

◎中國時報

公教人員想離婚趁早！年金新制7月1日上路，考試院公布施行細則，今年7月1日以後離婚的公務員，若結婚超過2年，離婚配偶可依兩人婚姻存續時間，按比例要求分配一半的退休金。新規定雖不溯及既往，但公務員聽說後，皆罵聲不絕。

涉及高達近3兆台幣產品的陸美貿易戰全面開打！美國貿易代表署公布301調查報告，宣布對大陸輸美的1333項、500億美元商品加徵25％關稅後，大陸商務部毫不客氣立馬回擊，公布對原產於美國的大豆、汽車、化工品、飛機等106項商品加徵25％關稅，涉及金額也是500億美元。世界前2大經濟體駁火，全球股市震盪！華爾街早盤道瓊工業指數大跌近500點，全球投資人頭皮發麻。

針對美國公布對大陸的301清單，經濟部昨（4）日緊急加班盤點影響，初步認為對台灣經濟的衝擊比預期小，經濟部將會密切注意後續發展，此外，經濟部也提出加大台灣研發及生產比重等四項措施因應。

針對陸美貿易戰全面開打，大陸財政部副部長朱光耀昨表示，大陸不希望貿易戰，但不會在外部壓力下屈服，更不會吞下損害自身發展的「苦果」；陸美如今都「亮劍」，「現在是談判合作的時候了」。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文直言，大陸反制措施是「被迫且克制的」，「要打貿易戰，奉陪到底；若要協商，大門敞開」。針對川普希望大陸每年減少1000億美元對美順差，王受文直言「辦不到」，強調貿易順差逆差是市場力量決定，大陸單方減不了順差。

◎旺報

為達2019年預商用、2020年全面商用的目標，大陸各產業領域均不斷加速推進5G進程。日前，中國移動分別完成與華為、中興通訊的合作，開通全球首座基於3GPP標準的商用5G站點，並打通大陸第一通5G電話；中國聯通方面，3日宣布今年要在雄安新區建設100座5G基地台，手機業者OPPO也為不落後華為、小米等競爭對手，4日宣布成立研究院，推進5G技術。

5G時代將在2年內來臨，預計帶動物聯網、零售、智慧機械、大數據等領域發展，大陸為成國際引領者，正積極全面布局，在此之下，已與高通中斷合作的台灣，急需更完善的5G發展規畫支撐，儘管無法成為國際標準的制定者，但應能以優勢的半導體、資通訊產業能量，扮演好追隨者，或從促進兩岸產業對接合作著手，廣泛參與5G產業鏈，才不至於掉隊。

中美貿易衝突風雨欲來，雖然雙方已祭出制裁與反擊，但是據外媒分析，未來2個月才是決定貿易戰走向的關鍵。而美國財政部長努欽（Mnuchin）在貿易戰關稅清單公布後聲明，將繼續在互惠貿易方面與大陸接觸。

美國發布金額涉及500億美元的產品制裁清單，大陸除火速提出反制措施，對美國大豆、飛機、汽車等106項商品加徵25％關稅，金額也達500億美元。大陸國新辦4日更召開記者會，找來財政部、商務部2位副部長親上火線反擊。

◎工商時報

美國總統川普在3月23日簽署「301調查」備忘錄，決定對中國大陸500億美元商品加徵關稅後，美國貿易代表署（USTR）昨（4）日凌晨正式公布對中國1,300項進口商品加稅的清單建議，形同中美在這場貿易戰已箭在弦上。

美國貿易代表署（USTR）提前於昨（4）日清晨公布針對大陸的「301調查」建議關稅清單，中方隨即採取500億美元同等規模的回擊措施，目標針對農產品、汽車、化工、航空4大領域，其中大豆和汽車的貿易額巨大，料將對美國相關產業造成衝擊。

在美國政府周二公布將對大陸銷美約500億美元商品加徵關稅的清單後，不到一天北京當局立即採取反制行動，宣布也將對自美國進口約同等金額商品加徵報復性關稅，宣告中美貿易戰開打，全球金融市場遭流彈波及，美歐股市全倒，農產品價格重挫。

全球首創的陸、海、空無人載具監理沙盒《無人載具科技創新實驗條例》草案，台灣首開先河。未來無人車、無人機、無人船業者可據此申請在道路、領空、領海，啟動最長4年的實驗。據悉，裕隆、車輛研究測試中心（ARTC）已躍躍欲試。

(中時電子報)