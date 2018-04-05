可怕！兩件事後 黃暐瀚：這四類人都是柯文哲基本盤

台北市長柯文哲。（資料照，鄭任南攝）

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中時電子報

2018九合一選舉近，民進黨是否禮讓柯文哲還是問號，但綠秘書長洪耀福先前表示若真推人，還讓柯P勝選，那他將成「最大尾」，誰也鎮不住。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，若真如此，民進黨偷雞不成蝕把米，從此變「小三」，那就尷尬。另外，民進黨推人，北市三強鼎立，柯P只要40％選票，就能勝選，在「左拆公投盟，右打八百壯士」之後，這個拆除「政治路霸」的台北市長，已建立「不藍不綠、白色力量」的中間形象。中間選民、年輕選民、淺綠選民、淺藍選民，都是柯文哲的基本盤。

黃暐瀚在《ETtoday新聞雲》中表示，其實柯文哲可能更希望綠營推人一戰，唯有如此，才能真的「一次擊敗藍綠」，證明自己「最大尾」的身價與能力。黃也認為民進黨若不推人，就是國民黨對柯文哲，但民進黨若要擺脫自我安慰「柯文哲其實不強，上次贏，是因為民進黨全力幫忙」，那又何必畏畏縮縮，要推不推？大膽推出來就好，猶豫什麼？

另外，如果民進黨推人之後，會怎麼樣？黃直言柯文哲雖然得一次面對「兩個對手」，但勝選基礎就不需要「過半選票」，柯文哲只要40％，就能勝選，如同1994年台北市長選舉，陳水扁以43.67%勝過、趙少康的30.17%、黃大洲25.89%。

且在柯文哲「左拆公投盟，右打八百壯士」後，已建立「不藍不綠、白色力量」的中間形象。中間選民、年輕選民、淺綠選民、淺藍選民，都是柯P基本盤。北市一向被視為「全台最藍、鐵板一塊」，打著「兩岸一家親」的柯文哲，看在藍營選民的眼中，簡直比「同志還同志」。

(中時電子報)

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