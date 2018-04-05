清理漏油引大火釀5死 印尼婆羅洲進入緊急狀態

印尼婆羅洲沿海發生嚴重漏油事故，並因為清理油汙不慎引發大火。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，印尼國有石油公司Pertamina今日終於承認，官方近日為清理上週發生於婆羅洲（Borneo）外海的漏油事故，有清汙工人想通過點火燃燒的方式來清理海上油汙，卻引發大火，造成至少5名漁民死亡。漏油汙染範圍愈來愈大，不僅嚴重傷害當地生態環境，更威脅東加裏曼丹省擁有70萬人口的巴里巴板市（Balikpapan）的生活，印尼政府於今日宣佈該地進入國家緊急狀態，加速滅火與進行清汙的動作。

當清汙人員清出一桶一桶的漏油，當地的空氣中卻仍彌漫刺鼻的汽油味。大火雖然已經獲得控制，但水面上的油汙持續擴散，污染面積已經達到約12平方公里。隨著緊急狀態的宣佈，印尼政府表示，將能發放更多資金幫助地方控制和清理油汙。當地負責清理工作的官員也提醒公眾，現在城市處於緊急狀態，每個人都必須小心任何可能導致油汙起火的危險活動。

印尼婆羅洲外海發生嚴重漏油，造成週邊生態環境嚴重受傷。（圖/美聯社）

最諷刺的是，作為意外源頭的印尼國有石油公司Pertamina，過去數日間始終不承認漏油，相反地還向大眾「保證」，他們在海底的輸油管線沒有出現任何漏油情況，外泄的油漬是船用柴油，而不是原油。如今紙包不住火後，未來恐將面臨龐大的環境汙染處理，以及週邊數百數千名民眾健康受損的賠償官司。

(中時電子報)

文章來源：Borneo oil spill: Indonesian state-owned company Pertamina admits it is responsible

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