為何別叫人全名？專家解析「清明掃墓10大禁忌」

2018年04月05日 08:58 中時電子報 簡怡欣

清明掃墓祭祖、慎終追遠，是各宗族後代相聚的重要時刻。在民間民俗上，墓地忌諱不可不慎，有民俗專家在臉書分享「掃墓10大禁忌事項」，從靈學、科學以及民俗角度解析，提醒民眾掃墓時別輕忽！

在民間民俗上，墓地忌諱不可不慎。(本報系資料照 劉宗龍攝)

民俗專家謝沅瑾指出，孕婦、嬰兒、6歲以下小孩盡量避免參加掃墓活動。從靈學方面來說，上述3種人最怕外靈影響或入侵，孩童動作較不懂收斂，怕無意間得罪好兄弟。科學來說，孕婦辛勞、碰撞易動到胎氣；嬰兒較無法承受掃墓時的長途奔波、高低溫、吵雜聲等；6歲以下小孩則對墓地環境易生驚恐。畏懼。

若無法避免、必須前往參加家族掃墓，民俗上建議，孕婦可用紅線圍住肚子一圈，保護胎兒；攜帶嬰兒同行可在嬰幼兒包巾、衣領上縫上紅色卍字；若家中小孩無意間冒犯，需立刻道歉，若有影響需盡快請人處理。

勿隨地大小便，靈學上認為容易冒犯到好兄弟；科學上來說野外上廁所，本來就容易被蚊蟲叮咬，而可能導致病痛；民俗上建議如急需解決時請說：抱歉，請借過。

勿言語不禮貌、挑釁或誇讚，靈學上認為容易被跟、被纏，如果說「好帥、好漂亮、好年輕、好可惜」，也都容易導致對方跟來；科學上來說，在特殊時間或場合，情緒比較容易受到影響，延續時間也較久，應讓自己比平時更謹慎；民俗上來說，如果不慎冒犯，應立即道歉。

勿說詛咒或預言的話，靈學上認為應避免說：「危險、緊走、快逃、夭壽、要X了喔、你背後有XX」等詛咒或開玩笑過頭的話，容易改變本身磁場，或引起注意，導致成真。科學上來說，在特殊時間或場合說出來的話，自我暗示效果將比平時更為強大，影響當下或日後情緒與作為。民俗上建議應立刻「說破」，例如：「不好意思！我亂說話！」或聽到人說時可說「呸呸呸！你別亂說話！」

清明連假，民眾掃墓祭祖。中央社記者郭日曉攝 107年4月4日

掃墓忌諱叫人「全名」，靈學上認為容易導致被跟。科學上來說一般人被叫全名時原本就容易比較緊張，配合特殊環境可能會產生後續潛意識中的影響。民俗上建議叫小名、偏名、乳名、藝名都可以，唯若剛好是比較粗俗的綽號仍應避免。

忌穿色彩鮮豔的衣褲，靈學上認為容易引起好兄弟注意。科學上來說這樣容易讓長輩或同輩、晚輩感覺不莊重，造成日後印象不佳。同時也可能使同行者分心導致危險。民俗上建議應盡量穿款式、顏色都樸素保守的衣服。

忌踩凸起的土堆，或踢石塊、磚塊，靈學上認為那可能是無名墓或老墳，或是未取名嬰幼兒，因此可能會不小心招惹好兄弟。科學上來說野外地形高低不一，應儘量挑選正式或平整的道路行走以免跌倒。民俗上建議如果不小心踩踏或踢到應立刻道歉或念佛號。

勿踩墓龜、金爐、墓碑，靈學上認為會招惹到墳墓主人，造成不良影響。科學上來說這都是很沒禮貌、沒同理心，且破壞他人財產物品的行為，再說若剛好遇到該家族前來掃墓，則容易引起糾紛。民俗上建議如果不小心踩踏或踢到應立刻道歉或念佛號。

(中時電子報)