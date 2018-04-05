清明悲劇！桃園清晨傳火警 一家4口葬身火窟

桃園市桃園區福山街今天清晨發生住宅火警，2樓發現4具焦屍。（圖／桃園消防局提供）

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桃園市桃園區福山街今天清晨發生住宅火警，消防人員半小時就控制火勢。（圖／桃園消防局提供）
桃園市桃園區福山街今天清晨火警，火勢迅速控制。（圖／桃園消防局提供）

桃園區大有路一棟2層樓的鐵皮屋，5日凌晨近5點遭祝融之災，消防員獲報派出71名打火弟兄全力灌救，但因火勢太大造成鐵皮結構部分坍塌，40分鐘後火勢才熄滅，呂姓家人3大1小仍不幸葬生火窟，據了解呂家人多年前搬往南部工作，連假回老家準備掃墓，沒想到竟發生憾事，詳細起火因仍待警消釐清。

桃園市消防局5日凌晨接獲火警報案，有3名大人和1名小孩受困於福山街一棟建築物內，現場傳出大量濃煙，立即出動各式消防車輛26輛及救護車6輛、消防人員71名前往現場全力搶救，抵達現場時發現火焰已由建築物竄出，4人仍受困屋內，指揮官第一大隊大隊長李振坪立即下令部署水線控制火勢並同時進行人命搶救。

然而因為火勢嚴重，整棟建築物一度倒塌，火勢約6點被撲滅，卻不幸在屋內發現43歲男子呂傳聰、41歲男子呂傳楷、44歲女子施明秀和年僅9歲的男童呂芳盛遺體，4人皆被燒成焦屍、壓在倒塌建築物下。

現場火勢猛烈，鐵皮建築一度坍塌。（葉臻翻攝）
火勢延燒迅速，消防人員全力搶救。（葉臻翻攝）
鐵皮建築內部一度倒塌。（葉臻翻攝）

消防局表示，由於現場是2層樓鐵皮結構建築物，雖消防人員全面灌救，仍在2樓發現呂傳聰、呂傳楷和施明秀的遺體，男童一度失聯，隔了1小時後遺體才被找到，仍回天乏術。

舉了解，呂家人多年前搬往南部工作，連假回老家準備掃墓，沒想到竟發生憾事，詳細起火因仍待警消釐清。

火勢熄滅後在現場發現4人遺體。（葉臻翻攝）
火勢經過全力搶救，熄滅後仍不幸發現呂家4人遺體。（葉臻翻攝）

消防局表示，呂家大哥昨晚9點多與妻兒回到福山街老家，全家原本今天要掃墓，呂大哥原本也要與妻兒同住，但鐵皮屋房間太小，才回隔壁透天厝跟母親同住，沒想到惡火吞噬弟弟妻兒。消防局研判，起火點疑似在鐵皮屋梯間，由於火勢很大，樓梯第一時間就被燒斷，2樓的3間房也全部燒坍，起火原因還在調查中。

(中時電子報)

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