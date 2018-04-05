謝師宴起源出乎你想像！現今打卡、美味、美景不可缺

2018年04月05日 09:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

鳳凰花開，再過不久也是學子告別校園、師長，迎向人生另一階段的重要時刻！在離開校園前，免不了要謝謝多年來照顧的師長，一場宴席是少不了的！

然謝師宴可不是近幾年來的餐廳促銷，早在西周時期就有謝師宴了呢！然這些年影像當道，謝師宴除要料理好吃，餐廳有沒有美景、氣氛，適不適合拍照打卡，甚至有遊樂設施也很重要！新北地標「Mega 50餐飲及宴會」有三種不同景觀餐廳，也為學子推出早鳥優惠，讓師生享有不一樣的「謝師宴」。

據維基百科記載，謝師宴起源打從自西周時期就有了，當時是以尊老敬長的「鄉飲酒禮」，的是要人們領悟尊老敬長的概念。《禮記‧鄉飲酒義》記載，「民知尊長養老，而後乃能入孝弟。民入孝弟，出尊長養老，而後成教。成教而後國可安也。」意思是人們懂得尊長養老的道理，就能形成良好的風教。社會有了良好的風教，國家社會就安定了。

謝謝師恩，當時西周這個宴會並非專為老師而設，但從此而生宴請長輩之概念。然延伸至今，師生宴也有多種形式，現在除了料理好吃，也希望有美景可賞，有些餐廳也提供電玩、卡啦OK，當然師生宴是一定要拍照合影留念的，因此餐廳取景、氣氛也是學生考量的重點。

新北美食地標「Mega 50餐飲及宴會」，以多樣化的美食享受和高樓景觀，被網友喻為「美食美景一次擁有」，好拍好吃又好玩！畢業季來臨，Mega 50將自5月1日至7月31日推出「最高規格謝師宴」，旗下的宴會廳(48F)、新北第一餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)、和全國最高的「50樓 Café」自助餐廳，全都以各擁口碑的美食和好拍好看的美景，幫學子籌畫讓師長最滿意的專案，另有四月底前付訂免服務費的早鳥優惠。

(中時電子報)