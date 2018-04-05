謝師宴起源出乎你想像！現今打卡、美味、美景不可缺

鳳凰花開時！學子謝謝多年來照顧的師長，一場「師生宴」是少不了的！（Mega 50提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

鳳凰花開，再過不久也是學子告別校園、師長，迎向人生另一階段的重要時刻！在離開校園前，免不了要謝謝多年來照顧的師長，一場宴席是少不了的！

然謝師宴可不是近幾年來的餐廳促銷，早在西周時期就有謝師宴了呢！然這些年影像當道，謝師宴除要料理好吃，餐廳有沒有美景、氣氛，適不適合拍照打卡，甚至有遊樂設施也很重要！新北地標「Mega 50餐飲及宴會」有三種不同景觀餐廳，也為學子推出早鳥優惠，讓師生享有不一樣的「謝師宴」。

據維基百科記載，謝師宴起源打從自西周時期就有了，當時是以尊老敬長的「鄉飲酒禮」，的是要人們領悟尊老敬長的概念。《禮記‧鄉飲酒義》記載，「民知尊長養老，而後乃能入孝弟。民入孝弟，出尊長養老，而後成教。成教而後國可安也。」意思是人們懂得尊長養老的道理，就能形成良好的風教。社會有了良好的風教，國家社會就安定了。

謝謝師恩，當時西周這個宴會並非專為老師而設，但從此而生宴請長輩之概念。然延伸至今，師生宴也有多種形式，現在除了料理好吃，也希望有美景可賞，有些餐廳也提供電玩、卡啦OK，當然師生宴是一定要拍照合影留念的，因此餐廳取景、氣氛也是學生考量的重點。

新北美食地標「Mega 50餐飲及宴會」，以多樣化的美食享受和高樓景觀，被網友喻為「美食美景一次擁有」，好拍好吃又好玩！畢業季來臨，Mega 50將自5月1日至7月31日推出「最高規格謝師宴」，旗下的宴會廳(48F)、新北第一餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)、和全國最高的「50樓 Café」自助餐廳，全都以各擁口碑的美食和好拍好看的美景，幫學子籌畫讓師長最滿意的專案，另有四月底前付訂免服務費的早鳥優惠。

(中時電子報)

50樓Cafe享美味、賞美景。（Mega 50提供）

文章來源：維基百科 謝師宴

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
手作棉花糖、新鮮漁獲現抓現售！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。