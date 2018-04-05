MLB》本季頭一遭！洋基三星同場轟全壘打

史坦頓(中)、桑契斯(左)和賈吉首度同場開轟。(美聯社)

友善列印
中時電子報

史坦頓(Giancarlo Stanton)、賈吉(Aaron Judge)及桑契斯(Gary Sanchez)三門受矚目的重炮，總算首度同場發威了！洋基今(5日)再碰光芒，史坦頓率先開轟領頭，接著桑契斯、賈吉也跟進開轟，三人聯手率洋基7比2贏球，斬獲二連勝。

史坦頓前役慘遭5K，他也明白自己應當被如此對待，昨賽後表示，「當打出這樣的表現，就該接受噓聲。」不過，賈吉認為這些噓聲，並不會影響到史坦頓，「每個人都會被噓，這沒甚麼大不了，他(史坦頓)明白這件事，也會為明天做好準備。」

史坦頓也迅速拋開低迷、重振旗鼓，1下就率先轟出2分炮，助球隊反超取得2比1領先。賈吉形容，史坦頓咬中球的瞬間，球棒的聲音相當清脆響亮，讓人印象深刻，「尤其在他前一場被5K後開轟，更加意義非凡。」

據大聯盟數據顯示，史坦頓這轟球飛行速度117.9英里、距離458英呎，是本季至今最紮實的全壘打。接在史坦頓後，3下換桑契斯發威，再送一發2分炮；被兩人炮轟，讓身為「苦主」的光芒先發史奈爾(Blake Snell)僅投到4下，留下1出局三壘跑者被換下場休息。

光芒換上安瑞希(Matt Andriese)接替，但他先被敲安，讓史奈爾多掉1分；接著三人中唯一沒開轟的賈吉，鎖定安瑞希紅中偏低的變速球，扛出左外野2分炮。三人不約而同貢獻3分炮，這也是他們開季至今，首度同場轟出全壘打。

靠他們三人聯手開轟，加上塞弗瑞諾(Luis Severino)繳7.1局失2分好投，洋基終場以5分差大勝。擔任領頭的史坦頓說，理想是他們能「背靠背靠背」連打三轟，不過今天他們各貢獻一轟，替球隊做出貢獻，這是很好的結果。

(中時電子報)

NBA》好消息還是噩耗？泰隆盧明… NBA》七六人力拔活塞12連勝 東區…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。