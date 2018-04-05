MLB》本季頭一遭！洋基三星同場轟全壘打

2018年04月05日 09:27 中時電子報 蔡銘仁

史坦頓(Giancarlo Stanton)、賈吉(Aaron Judge)及桑契斯(Gary Sanchez)三門受矚目的重炮，總算首度同場發威了！洋基今(5日)再碰光芒，史坦頓率先開轟領頭，接著桑契斯、賈吉也跟進開轟，三人聯手率洋基7比2贏球，斬獲二連勝。

史坦頓前役慘遭5K，他也明白自己應當被如此對待，昨賽後表示，「當打出這樣的表現，就該接受噓聲。」不過，賈吉認為這些噓聲，並不會影響到史坦頓，「每個人都會被噓，這沒甚麼大不了，他(史坦頓)明白這件事，也會為明天做好準備。」

史坦頓也迅速拋開低迷、重振旗鼓，1下就率先轟出2分炮，助球隊反超取得2比1領先。賈吉形容，史坦頓咬中球的瞬間，球棒的聲音相當清脆響亮，讓人印象深刻，「尤其在他前一場被5K後開轟，更加意義非凡。」

據大聯盟數據顯示，史坦頓這轟球飛行速度117.9英里、距離458英呎，是本季至今最紮實的全壘打。接在史坦頓後，3下換桑契斯發威，再送一發2分炮；被兩人炮轟，讓身為「苦主」的光芒先發史奈爾(Blake Snell)僅投到4下，留下1出局三壘跑者被換下場休息。

光芒換上安瑞希(Matt Andriese)接替，但他先被敲安，讓史奈爾多掉1分；接著三人中唯一沒開轟的賈吉，鎖定安瑞希紅中偏低的變速球，扛出左外野2分炮。三人不約而同貢獻3分炮，這也是他們開季至今，首度同場轟出全壘打。

靠他們三人聯手開轟，加上塞弗瑞諾(Luis Severino)繳7.1局失2分好投，洋基終場以5分差大勝。擔任領頭的史坦頓說，理想是他們能「背靠背靠背」連打三轟，不過今天他們各貢獻一轟，替球隊做出貢獻，這是很好的結果。

(中時電子報)