美國務院批准 向斯洛伐克出售14架F-16V戰機

美國國民兵麾下的F-16戰機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國防衛新聞（Defense News）報導，美國國務院今日批准兩筆海外武器訂單，其中對斯洛伐克出售14架F-16V戰機（F-16V 'Viper'），總價約29.1億美元（約848.9億台幣），該訂單除戰機本身外，還包含惠普（Pratt &Whitney）和奇異（General Electric）多款引擎、雷達與通訊系統等設備。但斯洛伐克政府對此尚未表態，仍不知是否又是一筆單方面軍售案。

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斯洛伐克軍方想替換麾下老舊的米格29戰機（MiG-29s），據外媒報導指出，最終選擇將落在洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-16戰機與瑞典紳寶（Saab）的JAS 39獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen）上。美國此次批准的軍售案中，還包含不少戰機掛載用的AIM-120中程空對空飛彈（AIM-120）與AIM-9響尾蛇飛彈（AIM-9X air-to­air missiles）等武器。

瑞典紳寶的主力產品之一：JAS 39獅鷲戰鬥機。（圖/SAAB官網）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

除了戰機訂單外，美國國務院也批准，向西班牙出售17架CH-47「契努克」運輸直昇機（CH-47 Chinook），總價約13億美元（約379.2億台幣），這批直升機將會加裝飛彈襲擊警示系統。

(中時電子報)

文章來源：State Department gives preemptive OK to selling Slovakia newest F-16s

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