「第一次想給你」悲情女誘援交 純情男大生上鉤險GG

2018年04月05日 10:00 中時 馮惠宜

李姓男大生到超商要購買遊戲點數，被機警店員（右）查覺有異立即報警。（馮惠宜翻攝）

台中1名21歲李姓男大生日前在交友軟體認識自稱「倩倩」的女子，互相加LINE後，倩倩打悲情牌「家境貧苦」要靠援交還債，主動詢問「想要嗎？」，要求先買4000元遊戲點數回傳，李男一時「性」起立即到附近的超商，所幸被機警的店員通報警方攔阻詐騙。台中市警局提醒，「家境苦、做援交、買點數」，是典型的戀愛詐騙三部曲。

警方到場後，倩倩仍持續傳訊息「用手機號碼就找的到你」，李男心有餘悸求助，警方安撫表示，如果沒有洩漏個資，這只是一種詐騙、恐嚇的話術，李男才如釋重負，也讓他保住「性」奮過頭差點損失的4千元。

台中市警局指出，戀愛詐騙手法往往「軟硬兼施」，先由「網美」嗲聲哄騙買遊戲點數，如不從則由「黑道」接手，以「我知道你住哪」，恐嚇對家人不利。

而倩倩謊稱沒工作經驗，只能靠援交還債，還利用李男的純情迷惑「第一次想給你」設下詐騙圈套，這些也都是老梗。

台中市警局指出，戀愛詐騙被害人以30歲以下男性居多，詐騙集團藏匿在交友軟體中，以美色誘惑找尋下手目標，一旦上鉤便開始佯稱身世可憐、家裡急需或假援交等各種名義施詐。由於網路隱匿性高且查證困難，常遭利用為詐騙管道，警方也呼籲，目前手機交友軟體風潮盛行，在網路上從事各種活動都必須提高警覺，避免落入詐騙圈套。

(中時)