老臉無光！蔡政府橫著走兩年 踢到的最大鐵板是...

總統蔡英文（右二）與閣揆賴清德（左二）。（本報系資料照）

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中時電子報

「卡管事件」已卡了幾個月，卻依然不能一刀斃命，自由作家洛杉基表示「小英真的生氣了！」潘文忠執行力不行，只好拉高層級，到「台獨政治工作者」的層級，直接由獨派總指揮賴院長親自操刀。但潘文忠明顯瀆職，因為他無法完成上級交代的任務。賴神是否可以發揮神力，全國人民都在看，蔡政府究竟能有多菜？如果又失敗了，可是蔡政府橫著走兩年，踢到的最大鐵板，實在是老臉無光！

洛杉基在臉書上寫到，小英就是不信邪，從小到大，她從來沒有想要卻要不到，或不想要還踢不掉的東西。由五大院的其中四院，配合潘部長卡管，還把校園中小英基金會培養的教授學生推出來抗議，都無法讓管爺知難而退，是可忍孰不可忍？潘文忠明顯瀆職，因為他無法完成上級交代的任務。

賴神是否可以發揮神力，由一向處理重大天災人禍的「跨部會小組」接手處理一個無權無勢的管爺，全國甚至全世界人民都正在看，蔡政府究竟能有多菜？如果又失敗了，可是蔡政府橫著走兩年，踢到的最大鐵板，實在是老臉無光！不知跨部會小組是否也包括了國安單位，把「去管」案升級到國安層級？就更值得民眾觀察。

從卡管晉級為去管、滅管，蔡政府已經騎虎難下。繼續搞下去，必然會衝擊年底選舉以及2020大選，為兩次選舉投下「催淚彈」：選民對蔡政府該管的內政外交沒有一樣管好，不該管的校園自主，卻傾全政府之力對付一個無權無勢的「小管」，失望的中間選民，必然會選擇「含淚不投票」！

(中時電子報)

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文章來源：洛杉基 臉書

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