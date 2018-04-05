孕嫩妹被逼讓座 她怒飆：我這顆是子宮肌瘤嗎？

神正妹被逼讓座 她怒飆：「我這顆是子宮肌瘤嗎？」(圖/翻攝自爆怨公社)

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中時電子報
/ 綜合報導
孕婦自拍照。(圖/翻攝自爆怨公社)

「博愛座」到底能不能坐？近來頻頻引發爭議，一名女子在臉書《爆怨公社》抱怨，在捷運上被一位阿婆點名讓坐給她的金孫，女子無奈將大肚自拍照PO出，怒飆：「難道這顆（肚子）是子宮肌瘤嗎？」

這名孕婦發文指出，她在捷運劍潭站，原本博愛座上帶小孩的媽媽下車後，一旁有其他媽媽叫她趕快坐下，結果坐不到兩分鐘就被一個帶著弟弟的阿婆說：「欸！這邊博愛座」，她則滿頭問號「到底為什麼我不能坐？」只好比了比自己的肚子，阿婆才一臉尷尬。

這時另一名坐在博愛座上的男子看到，讓位給阿婆，阿婆叫弟弟去坐，結果弟弟死都不坐。原PO說「弟弟可能也覺得自家阿嬤很奇葩吧…重點是你有需求又怎樣？別人也有需求！不是你帶著小孩，就可以大聲趕別人起來！沒想到第二胎肚子神大還可以遇到」。

網友看到後紛紛回應「一切都是太美的錯」、「歐巴桑的臉皮可以研究做成防彈背心」、「小孩都懂什麼是羞恥心了」、「跟她說：我生前一直都是坐這個位置的…」、「現在孕婦坐車要刻意穿緊身衣」、「讓到沒懷孕的大媽更糗」、「什麼時候才要廢掉那該死的藍座位？爛透了！」、「無限支持廢除博愛座，這座位只是讓人互相霸凌的工具而已，沒有存在意義」。

(中時電子報)

一名孕婦在臉書發文抱怨，被阿婆強逼讓坐。(圖/翻攝自爆怨公社)

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