揭密清史太后下嫁之謎！《孝莊與多爾袞》登台北

2018年04月05日 10:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

兩個原本相戀的兒時玩伴，為何最終不能在一起！孝莊與多爾袞這對鴛鴦歷經皇室鬥爭、權謀術數，其中的愛恨糾葛、人性真實，至今仍是後代歷史、影視關注焦點！今春來看台灣戲曲中心看京劇，揭密這歷史奇案。

年輕的孝莊與多爾袞分別由新生代新星林庭瑜(左)及戴立吾(右)飾演。（主辦單位提供）

國光劇團新編清宮戲二部曲《孝莊與多爾袞》，演繹清朝「興國太后」孝莊與攝政王多爾袞入主中原的故事，由京劇天后魏海敏主演孝莊太后（玉兒）、台灣第一鬚生唐文華主演攝政王多爾袞、京崑王子溫宇航主演洪承疇，三大名家同台飆戲，加上中生代青衣王耀星、武生戴立吾、新生代青春美旦黃詩雅、林庭瑜、凌嘉臨等攜手演出。

國光劇團團長張育華指出：《孝莊與多爾袞》是國光罕見新編戲首演不在台北的特例，2016年秋天首演於台中國家歌劇院開幕季、2017年6月應台積心築藝術季之邀於台南、新竹兩地演出。

首屆台灣戲曲藝術國光劇團推出清宮二部曲《孝莊與多爾袞》，為台中歌劇院開幕季的首演節目，廣受好評。（主辦單位提供）

今年終於回到台北正式登場，與同為駐館團隊的台灣國樂團聯手合作，參加台灣戲曲中心首屆「台灣戲曲藝術節」，4月26至29日在台灣戲曲中心大表演廳連演四場。也已在台灣戲曲藝術節國際論壇中獲得海外製作人讚賞與邀約，肯定「台灣京劇新美學」的創作高度，2019年的海外演出蓄勢待發。

京崑王子溫宇航在孝莊與多爾袞中演出關鍵人物，可以說影響了孝莊踏上政治之路。（主辦單位提供）

孝莊與多爾袞自草原相識即情定彼此，卻因為命運捉弄無法結合，在大環境的生存壓迫下，他們各自成長，學會政治算計；皇太極死後，福臨六歲登基，眼看大清入主中原，孝莊與多爾袞竟不得不算計彼此……本劇從民眾耳熟能詳的大玉兒故事，探討共同而深刻的人性，賦予角色悲劇深度，讓觀眾深度欣賞台上名伶飆戲的表演火候。

《孝莊與多爾袞》以精湛的表演藝術展現清宮戲的氣派格局，由藝術總監王安祈與林建華共同編劇，創排導演李小平，王冠強、戴君芳擔任復排導演，藝術總監王安祈表示：此劇雖然已是第三度公演，創作團隊仍針對內容不斷打磨、修改，精益求精，希望為觀眾帶來不同的觀賞體驗。

「太后下嫁」是清史著名疑案，故事在歷史縫隙之外有很多野史傳說，孝莊與多爾袞在宮廷的政治角力與心機籌劃中，牽絆著剪不斷理還亂的情愛糾葛。國光劇團藝術總監王安祈特別提煉「弓」與「鷹」的隱喻意象，從蒼鷹的豢養與重生、弓承載的權力與能量，首尾貫穿全劇，以及「抒情」與「敘事」筆法的錯位等寫作技巧，提升文學內涵，召喚人性底蘊，結尾並以「後設」觀點由孝莊視角回顧自身的定位格局，將文學與劇場表演藝術兼容一爐，再創「台灣京劇新美學」。

(中時電子報)