MLB》大谷轟賽揚強投 美記者：他有什麼做不到？

2018年04月05日 10:16 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平打擊火燙至極，繼昨轟出本季首轟後，天使今(5日)再碰上印地安人，大谷面對賽揚強投克魯伯(Corey Kluber)再度發威，連續兩場轟出全壘打，技驚四座，更讓美國記者們驚艷，《今日美國》記者奈特蓋爾(Bob Nightengale)直呼，「還有什麼是這年輕人做不到的？」

大谷熱身賽32打數4安、沒全壘打，打擊率僅1成25，外界是質疑聲不斷，認為他打擊不到大聯盟水準。然而，大谷到例行賽卻宛如換個人般，先是首戰當打者就揮出首安，昨第二度以打者身分先發，轟3分炮又3安猛打賞，此役又炮轟賽揚強投，至今14打數6安、2轟，打擊率達4成29。

看大谷的好表現，美國記者們紛紛在推特上發表評論。奈特蓋爾站在讚賞方，除了誇讚大谷炮轟賽揚強投，更直言若大谷以指定打擊入選明星賽，也別感到意外，並列出大谷熱身賽跟例行賽成績說，「再一次，如球探們所說，熱身賽成績毫無意義，大谷是最好的案例。」

不過，仍有記者對大谷身手有疑問，《雅虎體育》專欄作家派森(Jeff Passan)讚賞大谷炮轟克魯伯，同時表示，即便大谷投打取得成功，他仍會保持質疑幾個月。《SportingNews》記者法根(Ryan Fagan)也說，外界還是會好奇，大谷是否真夠實力成為大聯盟級的打者。

(中時電子報)