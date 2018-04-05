人命關天之際 相撲協會還禁止女性上土俵！

2018年04月05日 10:49 中時 黃菁菁

日本相撲協會4日在京都府舞鶴市舉辦大相撲春季巡業(巡迴演出) ，舞鶴市長多多見良三在土俵(相撲比賽時的圓形黏土擂台)上致詞時突然昏倒，觀眾席上有位持護士執照的女性立刻衝上土俵急救，因觸相撲土俵禁止女性的千年禁忌，竟被廣播要求:「女性請從土俵上下來」！

相撲協會指出，4日下午在舞鶴市的舞鶴文化公園體育館舉行巡迴演出，市長在土俵上突然昏倒，觀眾席上的1名持有護士執照的女性立刻衝上台急救。

大相撲是日本自古以來的國技，在傳統中是禁止女性登上土俵的，這名護士可說是打破了千年的禁忌，因此現場負責廣播的行司(裁判)便多次廣播說: 「女性請從土俵上下來」。後來相撲協會的男性工作人員將市長搬下土俵後繼續搶救，並將市長送往醫院治療，目前已確認沒有生命危險。

現場有不少網友將當時的情形拍下並Po到推特、You Tube等網上，影片中可清楚看見市長倒在土俵上，許多人都圍了上去，1名女性也爬上土俵，並立刻為市長做心臟按摩，隨後又有兩名女性爬上土俵，現場前後廣播了3次要求女性離開土俵。

影片在網上被瘋傳後，相撲協會受到嚴厲的批評，有網友說: 「那種情形下是要求停止救命嗎？」、「真是極其沒常識的廣播」等。

相撲協會事後公開致歉表示，「在攸關人命的狀況下，那是不適當的對應」。相撲協會的八角理事長則表示，「要對當時緊急採取急救措施的女性表達最深的謝意」。

(中時)