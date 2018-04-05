讚嘆seafood神威？她開始交錢給妙禪 牙周病就好了

讚嘆seafood神威？她開始交錢給妙禪 牙周病就好了。（圖/翻攝自佛教如來宗網站/大日宗網站）

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中時電子報

「佛教如來宗」創辦人妙禪日前爆出信徒供養價值千萬元勞斯萊斯轎車，事件爆發後爭議不斷，也引來不少信徒爆料。近日有網友搜出一名信徒的見證文章，當中提到「我開始全然護持弘法護持金後，不可思議的是，牙周病症狀改善，刷牙不再流血了！」讓他看了傻眼，一PO網也引起其他網友吐槽。

近日有網友在批踢踢PO文，「妙禪也會治療牙周病！」原PO從「佛教如來宗」網站中擷取信徒的見證文章中的一段話，其中提到：「多年前因藥物傷害導致的嚴重牙周病，刷牙時總是滿口鮮血，就在2017年8月份我開始全然護持弘法護持金後，不可思議的是，牙周病症狀改善，刷牙不再流血了…真的無比感恩 師父！讚歎 師父！」

原PO看了傻眼，他說，「醫療神力一直都是妙禪的專長，繳錢後就可以治好病，經濟拮据者還是硬要出每個月兩千元給妙禪，加上數千元不等的隨喜金給妙禪吃飯」。原PO狠酸信徒見證文的這一段：「開始給妙禪錢，不只身體病痛都好了，妙禪甚至幫他賺錢，從原本月薪2000元，翻了七倍變成每月 1萬5 的富裕程度。感恩seafood 賜我吃飼我糧，讚嘆seafood 我願禱告屈膝」。

其他網友看了，也紛紛酸「這種非法醫療行為都不能罰嗎」、「半年洗一次牙 一次100元 比功德金便宜多了」、「太感動了，把神力都給信眾，自己只好插隊看醫生」、「到底要多低能才會去信」。

(中時電子報)

近日有網友在批踢踢PO文，「妙禪也會治療牙周病！」（圖/翻攝自批踢踢）

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