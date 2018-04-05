「我有一個夢」 美人權運動家金恩博士遇刺50週年

2018年04月05日 10:45 中時電子報 李靖棠

據今日美國網（USA Today）報導，1968年4月4日，非裔人權運動領袖馬丁路德金恩博士（Martin Luther King, Jr.）於曼菲斯遭刺殺，年僅39歲。今年迎來逝世50週年紀念，全美掀起紀念金恩博士的活動，也相當程度反映出，美國民眾希望、更想消弭日漸升高的族群矛盾與衝突願望。

WATCH: Bells across the nation toll 39 times in honor of Dr. Martin Luther King. pic.twitter.com/3rLuOJvkdP — CBS News (@CBSNews) 2018年4月4日

曾獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）殊榮的他，以《我有一個夢想》（I Have a Dream）的演講聞名全球，更奠定今日他在美國各族群爭取平等權利時的象徵地位。位於曼菲斯的人權紀念博物館（Civil Rights Museum），也在金恩博士遇刺的時間，以39聲鐘響紀念他39歲的傳奇人生。

全美多地掀起紀念緬懷金恩博士的活動。（圖/美聯社）

金恩博士的兒子金恩三世（圖中後）與其家人，齊聚墓碑前悼念他們的父親與祖父。（圖/美聯社）

出生於1929年喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的馬丁路德金恩，原名麥可·金（Michael King），是其父親在參與浸信會（Baptists）在德國的會議後，為紀念宗教改革家馬丁路德（Martin Luther）而改。自小學習成績優異，於1954年成為阿拉巴馬州（Alabama）浸信會的牧師，隔年取得波士頓大學神學博士學位，正式展開他的傳教與散布福音的人生。

川普（圖左）也在去年紀念日當天，與金恩博士長子馬丁路德金恩三世於川普大廈會面。（圖/美聯社）

參議員桑德斯也親自參加曼菲斯的紀念金恩博士活動。（圖/美聯社）

當時的美國仍處在嚴格種族隔離政策下，尤其是有內戰前「傳統」的南部各州，更保有明文歧視的「吉姆·克勞法」（Jim Crow laws），包含公車、學校等公共場合將黑人與白人隔離，因此讓非裔族群更顯得弱勢。受到提倡「非暴力」抗爭的前輩貝雅·拉斯丁（Bayard Rustin）提攜，金恩博士開始注意社會平權運動。

曼菲斯市揭幕以金恩博士為雕像的和平紀念碑。（圖/美聯社）

1955年12月，因一名非裔女性羅莎·帕克斯（Rosa Parks）拒絕將讓座給白人而被捕入獄一事，金恩博士等人發起大規模抵制活動，最終逼使聯邦地區法院宣判該州的種族歧視與隔離法律違憲結束，讓金恩因此一炮而紅。

1963年8月28日，超過25萬名民眾聚集在華盛頓特區（Washington D.C.）的國家廣場上，要求工作與自由等民權改革。金恩博士也在此發表舉世聞名的的演講《我有一個夢想》，「朋友們，今天我要對你們說，儘管眼下困難重重，但我依然懷有一個夢。這個夢深深植根於美國夢之中。…我夢想有一天，我的四個孩子將生活在一個不以皮膚的顏色，而是以品格的優劣作為評判標準的國家裡。」

前半生奉獻給教會、後半生奉獻平權運動，馬丁路德金恩博士在奔波全美途中，在1968年4月4日於孟菲斯（Memphis）旅館外遭到暗殺，送醫後仍宣告不治，享年39歲。他的驟逝雖讓人不捨，但也因此加速催生了美國民權與族群平權的立法。聯邦政府自1986年起，將1月第3個星期一訂為「馬丁路德金恩紀念日」，更於1996年通過、2011年正式開放位於華府國家廣場的金恩紀念碑，讓更多人記住並緬懷這位人權鬥士的故事。

(中時電子報)