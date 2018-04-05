清明連假 新店警加強交通疏導措施

2018年04月05日 10:55 中時 葉書宏

清明連假期間，新店警分局加強交通疏導。（葉書宏翻攝）

清明連假期間，新店警分局加強交通疏導。（葉書宏翻攝）

清明連假期間，新店警分局加強交通疏導。（葉書宏翻攝）

北106乙線縣道即為深坑區文山路，因通往深坑、石碇二區，清明期間經常因民眾返鄉往返宜蘭、花東旅遊之大量車潮致國道5號壅塞；又因石碇交流道設有匝道儀控，經常造成106乙線平面車道塞車情事。又為便利民眾掃墓，務求今（107）年度清明連續假期交通順暢，以達成「交通順暢」之目標，讓民眾往來車流更加舒暢。為此，新店分局分局長林富助指示該分局交通組縝密編排相關交通疏導勤務，以暢車流。

高乘載管制實施時間為國三新店-安坑交流道南下4月4日7至12時及國五南港至石碇交流道南下107年4月4日至4月6日止共3天，每日7至12時實施機動管制或調撥，管制期間，往宜蘭方向之車輛僅能由最外側車道上石碇交流道；如發生嚴重壅塞時，就往平溪、石碇方向之車輛，則由北深路一段229巷、文山路口起實施調撥車道以疏解車流，請各用路人全力配合，以使交通順暢，俾能共同渡佳節。

另於烏來地區，假日泡湯的民眾及車流驟增，適逢碧潭東岸18-20：30水舞展演，為加強服務用路人及對應疏導作為，新店分局分局長林富助表示，由於烏來區立體停車場，對於烏來地區的停車空間已有紓解之趨勢，但仍針對機車停車位的需求協調交通局研商開放遊覽車停車位、腳踏車停車位在必要時可作為停放機車使用。

另為使賞櫻民眾能夠明確熟悉車行動向，新店警分局於清明連假期間就北宜路及新烏路沿線於易壅塞時段均有規劃交通崗，並以「一貫號誌」之控燈方式，加強由烏來往新店市區及台北市方向的疏導作為，期能壓縮用路人之車行時間。

為維持北宜路交通安全，防制違規，連假期間每日編排三十多班取締在北宜路超速、跨越雙黃線及改裝汽機車勤務，每日亦投入六十多名警力，取締北宜路違規車輛。

由於清明連續假期恰逢碧潭水舞音樂會活動，往碧潭風景區水舞會場與前往北宜路及烏來、坪林等風景區路線重疊；為此新北市政府警察局新店警分局每日派遣一百多名警民力疏導交通，從碧潭路、碧潭橋、北新路、北宜路和新店路、文中路等沿線道路，均規劃了綿密交通疏導管制措施並加強取締違規車輛及違規攤販，利用路口監視器系統掌握連續假日時各路口車流狀態，以利第一時間再加派警力疏導。

新店警分局呼籲，民眾多利用公車或捷運等大眾交通工具前往碧潭東岸，欣賞水舞之際，請應遵守主辦單位工作人員及警方相關管制，由新店路公車總站及捷運站後方鵲橋遵循指示方向及工作人員指揮進出會場。

除吊橋有人數總量限制，碧潭吊橋於水舞表演前3至5分鐘，吊橋兩端派員警配合主辦單位管制禁止遊客在吊橋上，並在觀賞表演時與溪岸保持安全距離，禁止跨越或坐在溪岸護欄，同時水灣商店下草坡禁止攀登，避免滑下而受傷，警方及工作人員加強巡邏，以維護安全，才可確保生命、財產安全。

(中時)