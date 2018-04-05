台中重畫區道路提早通車 加壓站擋路造成交通瓶頸

市議員曾朝榮（左）出面為民喉舌爭取，獲得欣中瓦斯公司的允諾；將在年底前拆遷，讓交通更加順暢。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

北屯區仁和里重劃區內的豐樂北二路，提早開放通車後，對於附近交通疏導有很大幫助，不過在與豐樂一街、昌平路二段的交叉路口，有欣中瓦斯公司的加壓站擋道，造成交通瓶頸；經市議員曾朝榮出面爭取，欣中瓦斯公司允諾在年底前拆遷，讓交通更加順暢。

曾朝榮指出，欣中瓦斯公司加壓站豎立在三叉路口，讓道路寬度縮小，行駛期間險象環生，嚴重威脅交通安全，民眾多次陳情希望拆遷；經他協調市府經發局等單位協助，欣中公司基於維護廣大用路人安全，同意順應民意，拆遷加壓站。

仁和里長張永漢表示，豐樂北二路位於14期重劃區內，因目前重劃還沒有完成，原本該道路是不開放通車，但因為豐樂北二路連接崇德十路二段至昌平路二段，期間還貫通豐樂北一、三、五街，對於地方交通疏導，有很大幫助，經市議員曾朝榮向市府爭取提前於105年底先行開放通車，對於當地交通疏導發揮很大的作用，地方民眾都很感激。

張永漢說，豐樂北二路通車後，在與豐樂一街、昌平路二段的交叉路口上，因為有欣中瓦斯公司的加壓站擋道，造成來往車輛必須要繞過加壓站行駛，遇到上下班時候，車潮壅塞，經常造成交通打結，甚至發生車禍，地方民眾希望欣中瓦斯公司能夠將加壓站移除，以利交通順暢。

經市議員曾朝榮協調經發局與欣中瓦斯公司協調溝通後，獲得欣中瓦斯公司正面回應，允諾年底前會將路中擋道的加壓站拆遷，讓豐樂北二路與豐樂一街、昌平路二段的交叉路口，交通更加順暢。

(中時)

馬英九慈湖謁陵 仍不開放參觀 車潮嚇跑了？ 清明連假第二天 蘇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。