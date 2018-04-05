台中重畫區道路提早通車 加壓站擋路造成交通瓶頸

2018年04月05日 11:01 中時 陳世宗

北屯區仁和里重劃區內的豐樂北二路，提早開放通車後，對於附近交通疏導有很大幫助，不過在與豐樂一街、昌平路二段的交叉路口，有欣中瓦斯公司的加壓站擋道，造成交通瓶頸；經市議員曾朝榮出面爭取，欣中瓦斯公司允諾在年底前拆遷，讓交通更加順暢。

曾朝榮指出，欣中瓦斯公司加壓站豎立在三叉路口，讓道路寬度縮小，行駛期間險象環生，嚴重威脅交通安全，民眾多次陳情希望拆遷；經他協調市府經發局等單位協助，欣中公司基於維護廣大用路人安全，同意順應民意，拆遷加壓站。

仁和里長張永漢表示，豐樂北二路位於14期重劃區內，因目前重劃還沒有完成，原本該道路是不開放通車，但因為豐樂北二路連接崇德十路二段至昌平路二段，期間還貫通豐樂北一、三、五街，對於地方交通疏導，有很大幫助，經市議員曾朝榮向市府爭取提前於105年底先行開放通車，對於當地交通疏導發揮很大的作用，地方民眾都很感激。

張永漢說，豐樂北二路通車後，在與豐樂一街、昌平路二段的交叉路口上，因為有欣中瓦斯公司的加壓站擋道，造成來往車輛必須要繞過加壓站行駛，遇到上下班時候，車潮壅塞，經常造成交通打結，甚至發生車禍，地方民眾希望欣中瓦斯公司能夠將加壓站移除，以利交通順暢。

經市議員曾朝榮協調經發局與欣中瓦斯公司協調溝通後，獲得欣中瓦斯公司正面回應，允諾年底前會將路中擋道的加壓站拆遷，讓豐樂北二路與豐樂一街、昌平路二段的交叉路口，交通更加順暢。

(中時)